হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ক্রীড়া ডেস্ক    

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার দুঃস্মৃতি এখনো দগদগে ভারতের জন্য। সকল সমালোচনা পেছনে ফেলে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছে তাদের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে লোকেশ রাহুলের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠ নামবে দুই দল। ম্যাচটি জিততে পারলে সিরিজ নিশ্চিত হবে স্বাগতিকদের। অন্যদিকে সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে জিততেই হবে সফরকারীদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ২য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নেপাল প্রিমিয়ার লিগ

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিকেল ৪টা ১৫ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

সম্পর্কিত

অবশেষে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরছেন বিরাট কোহলি

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

বিপিএলে ‘প্রমিজিং’ ক্রিকেটার পেলে তাঁকে কি বিশ্বকাপে খেলাবে বাংলাদেশ

‘তামিম তো কোনো অন্যায় করছে না’

সিলেটেই বিপিএল শুরু ২৬ ডিসেম্বর, ফাইনাল কবে

রাগের মাথায় যা ঘটেছে, ক্রিকেটের জন্য ভালো না: নির্বাচক ইস্যুতে লিটন

জাহানারার অনুরোধ রাখতে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি

নাফিস ইকবালের কাছে মিষ্টি খেতে চাইছেন তানজিদ তামিম

বিপিএলেও ভরা মাঠ দেখতে চান লিটন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা