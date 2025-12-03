ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার দুঃস্মৃতি এখনো দগদগে ভারতের জন্য। সকল সমালোচনা পেছনে ফেলে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছে তাদের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে লোকেশ রাহুলের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠ নামবে দুই দল। ম্যাচটি জিততে পারলে সিরিজ নিশ্চিত হবে স্বাগতিকদের। অন্যদিকে সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে জিততেই হবে সফরকারীদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিকেল ৪টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১