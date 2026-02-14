হোম > খেলা > ক্রিকেট

রুদ্ধশ্বাস জয়ে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের। ছবি: বিসিবি

জয় দিয়ে মেয়েদের রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আজ নিজেদের প্রথম উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ৪ রানে জিতেছে বাংলাদেশের নারী ‘এ’ দল।

আগে ব্যাট করে ফাহিমা খাতুনের বাংলাদেশ ১৯.৫ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১১৫ রান। জবাবে লঙ্কান মেয়েরা ম্যাচটিকে রান আর বলের সমীকরণে নিয়েও জিততে পারেনি; ৯ উইকেটে ১১১ রান তুলে হেরেছে মাত্র ৪ রানে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২ উইকেট হাতে থাকা লঙ্কান মেয়েদের দরকার ছিল ১৩ রান। কিন্তু ফাহিমা খাতুনের ওভারে তারা ১ উইকেট হারিয়ে তুলতে পারে মাত্র ৮ রান।

টস জিতে আগে ব্যাটিং বেছে নিলেও বাংলাদেশ বড় স্কোর গড়তে পারেনি। ইশমা তানজিন ও শামিমা সুলতানা ওপেনিংয়ে ৪৮ রানের জুটি গড়েছিলেন। কিন্তু এরপরই ‘মিনি’ মোড়ক লাগে ইনিংসে। ৪৮ থেকে ৮১—মাঝের ৩৩ রান যোগ করতেই বাংলাদেশ দল হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট।

১৯ বলে ১৭ রান করে ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে আউট হন শামিমা। কিছু সময় পর তাঁকে অনুসরণ করেন ইশমাও। তবে আউট হওয়ার আগে ২৫ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইশমা। ৪টি চারে সাজানো তাঁর ইনিংস। দুই ওপেনার হারানোর পর দ্রুতই ফিরে যান রুবাইয়া হালদার (১১) ও তাজ নেহরা (১)। এরপর দলীয় ১০৪ রানে তিনে নামা শারমিন সুলতানা ২৭ বলে ২৯ রান করে বিদায় নেন। তার বিদায়ের পরই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাংলাদেশ ইনিংস। শেষ ১১ রান যোগ করতেই বাংলাদেশ হারায় শেষ ৫ উইকেট। সাচিনি নিসানসালা ১৪ রানে নেন ৪ উইকেট।

লক্ষ্য তাড়ায় এসে হানসিমা করুণারত্নে ২৬ এবং আমা কাঞ্চনা ২৩ রান করলেও লঙ্কান মেয়েদের ইনিংস শেষ হয় ১১১ রানে। ২০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা সানজিদা আক্তার মেধা।

সম্পর্কিত

ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘ট্রাম্প কার্ড’ তিনি

ভারত হাত মেলাবে কি না, জানার অপেক্ষায় রয়েছে পাকিস্তান

বাংলাদেশ নেই বলে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে যাচ্ছেন না বিসিবি সভাপতি

টাকারের আক্ষেপের ম্যাচটা রেকর্ডে রাঙাল আয়ারল্যান্ড

ভারতকে হারানোর উপায় বাতলে দিলেন আফ্রিদি

ভারতের বিস্ফোরক ব্যাটারের টেকনিক নিয়ে আমিরের প্রশ্ন

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরে বাংলাদেশের কথা স্মরণ করলেন নেদারল্যান্ডসের কোচ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে টিকিট যেন সোনার হরিণ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে শুরু হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা