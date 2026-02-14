রুদ্ধশ্বাস জয়ে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

জয় দিয়ে মেয়েদের রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আজ নিজেদের প্রথম উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ৪ রানে জিতেছে বাংলাদেশের নারী ‘এ’ দল।
আগে ব্যাট করে ফাহিমা খাতুনের বাংলাদেশ ১৯.৫ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১১৫ রান। জবাবে লঙ্কান মেয়েরা ম্যাচটিকে রান আর বলের সমীকরণে নিয়েও জিততে পারেনি; ৯ উইকেটে ১১১ রান তুলে হেরেছে মাত্র ৪ রানে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২ উইকেট হাতে থাকা লঙ্কান মেয়েদের দরকার ছিল ১৩ রান। কিন্তু ফাহিমা খাতুনের ওভারে তারা ১ উইকেট হারিয়ে তুলতে পারে মাত্র ৮ রান।
টস জিতে আগে ব্যাটিং বেছে নিলেও বাংলাদেশ বড় স্কোর গড়তে পারেনি। ইশমা তানজিন ও শামিমা সুলতানা ওপেনিংয়ে ৪৮ রানের জুটি গড়েছিলেন। কিন্তু এরপরই ‘মিনি’ মোড়ক লাগে ইনিংসে। ৪৮ থেকে ৮১—মাঝের ৩৩ রান যোগ করতেই বাংলাদেশ দল হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট।
১৯ বলে ১৭ রান করে ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে আউট হন শামিমা। কিছু সময় পর তাঁকে অনুসরণ করেন ইশমাও। তবে আউট হওয়ার আগে ২৫ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইশমা। ৪টি চারে সাজানো তাঁর ইনিংস। দুই ওপেনার হারানোর পর দ্রুতই ফিরে যান রুবাইয়া হালদার (১১) ও তাজ নেহরা (১)। এরপর দলীয় ১০৪ রানে তিনে নামা শারমিন সুলতানা ২৭ বলে ২৯ রান করে বিদায় নেন। তার বিদায়ের পরই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাংলাদেশ ইনিংস। শেষ ১১ রান যোগ করতেই বাংলাদেশ হারায় শেষ ৫ উইকেট। সাচিনি নিসানসালা ১৪ রানে নেন ৪ উইকেট।
লক্ষ্য তাড়ায় এসে হানসিমা করুণারত্নে ২৬ এবং আমা কাঞ্চনা ২৩ রান করলেও লঙ্কান মেয়েদের ইনিংস শেষ হয় ১১১ রানে। ২০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা সানজিদা আক্তার মেধা।