‘জাকের ভালো টাচে আছেন, আপনাদের সমস্যা অন্য জায়গায়’

ছন্দে নেই জাকের আলী অনিক। ছবি: ক্রিকইনফো

সময়টা ভালো যাচ্ছে না জাকের আলী অনিকের। আফগানিস্তানকে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করলেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। ব্যর্থতার পাল্লা তাঁর ক্রমশ ভারীই হচ্ছে। যদিও তাওহীদ হৃদয় এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন না।

২০২৫ এশিয়া কাপ থেকেই ধুঁকছেন জাকের। সেই টুর্নামেন্টে ১০৭.৫৭ স্ট্রাইকরেটে করেন ৭১ রান। ফিনিশার তকমা পাওয়া জাকের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে মারতে পারেননি কোনো ছক্কা। এরপর আফগানদের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে করতে পারেননি ৫০ রানও। সংস্করণ বদলে গতকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে আবুধাবিতে ওয়ানডেতে খেলতে নামে বাংলাদেশ। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১টা চার মারলেও ১৬ বলে করেন ১০ রান।

আফগানিস্তানের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে ৫ উইকেটে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে আসেন তাওহীদ হৃদয়। জাকেরের প্রসঙ্গ এলে তিনি বলেন, ‘আগের ওয়ানডে ইনিংসগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন, তিনি (জাকের) ভালো টাচে আছেন। আমার কাছে আপনাদের সমস্যা যেটা মনে হয়, তা হলো একটা সংস্করণের সঙ্গে আরেকটা সংস্করণ তুলনা করেন। এশিয়া কাপের আগে দারুণ ছন্দে ছিলেন। এখনো তো মনে হয় দারুণ খেলছেন।’

ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত ১১ ইনিংস খেলে ৪১.৭৭ গড়ে করেছেন ৩৭৬ রান। করেছেন তিন ফিফটি, যার সবশেষটি এসেছে জুলাইয়ে কলম্বোর প্রেমাদাসায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এ ছাড়া জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ফিফটিও রয়েছে। জাকেরের এই ফিফটিই মূলত সেই ম্যাচে বাংলাদেশের ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে অবদান রেখেছে।

জাকেরের অফ ফর্ম প্রসঙ্গে তাঁর (জাকের) এশিয়া কাপ-পূর্ববর্তী পারফরম্যান্সের কথা হৃদয় গতকাল মনে করিয়ে দিয়েছেন। হৃদয়ের মতে, সবার পক্ষে সব সময় ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করা সম্ভব নয়। হৃদয় বলেন, ‘একজন ক্রিকেটার সব সময় ভালো খেলেন না। বিশ্বের যত বড় খেলোয়াড়ই তিনি হোন না কেন, কখনোই ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে পারেন না। বাজে সময় যেতেই পারে। আমি এটাকে বাজে সময়ও বলব না। হয়তো সেটা কাজে লাগাতে পারছেন না।’

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। আফগান এই অলরাউন্ডার ৪৪ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪০ রান। বোলিংয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৯ ওভারে খরচ করেন ৪০ রান। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সেরা বোলিং করেন তানজিম হাসান সাকিব। ৭ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মিরাজ ও তানভীর ইসলাম। মিরাজ ৮৭ বলে ১ চার ও ১ ছক্কায় ৬০ রান করেছেন। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর।

