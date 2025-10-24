হোম > খেলা > ক্রিকেট

রিজওয়ান কি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর বিশ্ব রেকর্ড এভাবে ভেঙে যাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

মোহাম্মদ রিজওয়ানের রেকর্ড ভেঙে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান এখন অস্ট্রিয়ার করণবীর সিংয়ের। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে স্বপ্নের মতো সময় মোহাম্মদ রিজওয়ান কাটিয়েছিলেন ২০২১ সালে। পাকিস্তানের জার্সিতে সেবার টি-টোয়েন্টিতে রানের বন্যা বইয়ে দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। সেই রিজওয়ান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ মাস ধরে ব্রাত্য। তবু তাঁর সেই পুরোনো রেকর্ড অক্ষত ছিল চার বছর।

রিজওয়ানের চার বছরের পুরোনো রেকর্ড যেভাবে ভেঙে গেল, সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। ভেঙেছেন করণবীর সিং নামে অস্ট্রিয়ার এক ক্রিকেটার। যাঁর নাম অনেকের কাছেই অজানা। এমনকি যে অস্ট্রিয়া-রোমানিয়া সিরিজে ভেঙে গেল রিজওয়ানের বিশ্ব রেকর্ড, সেটা নিয়েও খুব বেশি মানুষের আগ্রহ ছিল না। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৪৮৮ রান করে এক বছরে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক এখন করণবীর। চলতি বছর এখন পর্যন্ত তিনি অস্ট্রিয়ার জার্সিতে খেলেছেন ৩২ টি-টোয়েন্টি। ২ সেঞ্চুরি ও ১৩ ফিফটি করেছেন। করণবীর নতুন রেকর্ড গড়ায় শীর্ষস্থান থেকে দুইয়ে চলে গেছেন রিজওয়ান। ২০২১ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১৩২৬ রান করেছিলেন রিজওয়ান। সেবার তিনি খেলেছিলেন ২৯ ম্যাচ।

রোমানিয়ার মাঠে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হয়েছে ১৮ ও ১৯ অক্টোবর। দুই দিনে চার টি-টোয়েন্টি খেলে করেছেন ২৪৮ রান। ৬২ গড় ও ১৯২.২৪ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। তিন ফিফটি রয়েছে রোমানিয়ার বিপক্ষে এই সিরিজে। যেখানে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতেই করণবীর ২৭ বলে ৫৭ রান করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৯০ ও ৭৪ রানের দুটি বিস্ফোরক ইনিংস। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ফিফটি না পেলেও ১২ বলে ২৭ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। রোমানিয়া সিরিজের আগে রিজওয়ানের চেয়ে যেখানে ৮৬ রান দূরে ছিলেন করণবীর, এবার করণবীর এগিয়ে ১৬২ রানে।

এক বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ চার-ছক্কার রেকর্ডটাও করণবীরের। ২০২৫ সালে ১২৭ চার মেরে রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন অস্ট্রিয়ার এই ক্রিকেটার। রোমানিয়া সফরে করণবীর ১৯ চার মেরেছেন। এর আগে ২০২১ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১১৯ চার মেরেছিলেন রিজওয়ান। আর এ বছরে করণবীর রেকর্ড ১২২ ছক্কা মেরেছেন। এই রেকর্ডটি ছিল সূর্যকুমার যাদবের। ২০২২ সালে সূর্যকুমার ৬৮ ছক্কা মেরেছিলেন।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে ১০০০ রানের কীর্তি গড়েছেন চার ব্যাটার। যাঁদের মধ্যে দুই ক্রিকেটারই অস্ট্রিয়ার। বিলাল জালমাই নামে আরেক অস্ট্রিয়ান এ বছর করেছেন ১০০৮ রান। এই তালিকায় তিনে সূর্যকুমার। ভারতের এই ব্যাটার ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১১৬৪ রান করেছিলেন।

২০২১ সালে ফর্মের তুঙ্গে ছিলেন রিজওয়ান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর এক সেঞ্চুরি ও ১২ ফিফটি করেছিলেন। তাঁর ১৩২৬ রানের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ রান এসেছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩ ফিফটিতে ২৮১ রান করেছিলেন। সেগুলো এখন তাঁর কাছে রূপকথার মতো। সবশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এমনকি বাবর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে-পাকিস্তানকে নিয়ে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ফিরেছেন। কিন্তু রিজওয়ান ফিরতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে ১০০০ রানের রেকর্ড

দল রান সাল

করণবীর সিং অস্ট্রিয়া ১৪৮৮ ২০২৫

মোহাম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তান ১৩২৬ ২০২১

সূর্যকুমার যাদব ভারত ১১৬৪ ২০২২

বিলাল জালমাই অস্ট্রিয়া ১০০৮ ২০২৫

সম্পর্কিত

পাকিস্তান সুপার লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বোর্ডের সঙ্গে লাগল মুলতানের মালিকের

‘মিরপুরের উইকেটকে তো এখন ধানখেত বলতে পারবেন না’

চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে ‘দেখে নেওয়ার হুমকি’ ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত উইন্ডিজ দলে হঠাৎ পরিবর্তন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেও সন্তুষ্ট নন মিরাজ

ওয়াসিম আকরামের সঙ্গে যোগাযোগ করবে বিসিবি

কোচ সালাহ উদ্দিনের একার নয়, দল চলে সবার সিদ্ধান্তে—দাবি মিরাজের

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা