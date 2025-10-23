হোম > খেলা > ক্রিকেট

ঘরের মাঠে কাঁপছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ কি পারবে সিরিজ জিততে

ক্রীড়া ডেস্ক    

মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলতে নামছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: ক্রিকইনফো

৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের। এদিকে অ্যাডিলেডে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ জিততে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: চতুর্থ দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস

তৃতীয় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-নিউজিল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইউরোপা লিগ

ফেনারবাচে-স্টুটগার্ট

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

লিওঁ-বাসেল

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

রোমা-ভিক্টোরিয়া প্লজেন

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

নটিংহাম-পোর্তো

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

