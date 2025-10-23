ঘরের মাঠে কাঁপছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ কি পারবে সিরিজ জিততে

৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের। এদিকে অ্যাডিলেডে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ জিততে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: চতুর্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
ফেনারবাচে-স্টুটগার্ট
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
লিওঁ-বাসেল
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
রোমা-ভিক্টোরিয়া প্লজেন
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২