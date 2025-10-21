সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষ্যটা রাঙাবেন তিনি। উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন তিনি।
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট গতকাল শুরু হয়েছে রাওয়ালপিন্ডিতে। প্রথম দিনের খেলা শেষেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ওয়ানডের নেতৃত্বভার এখন শাহিনের কাঁধে। কিন্তু এমন সুখবর উদযাপনের সুযোগটাই তাঁকে দিলেন না কেশব মহারাজ। চলমান রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ১১০তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন মহারাজ। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনারকে স্লগ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান শাহিন। ৭ বল খেলেও শাহিন রানের খাতা খুলতে পারেননি।
টেস্টে এই নিয়ে ১১ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাহিন। তিনি ডাক মারার পর পাকিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ১০৯.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ৩২৩ রান। যেখানে আজ রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা পাকিস্তান শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ২৫৯ রানে। তাদের নামের পাশে তখন ৯১ ওভার। দ্বিতীয় দিনে ১৩৬ বল খেলতে পেরেছে স্বাগতিকেরা। প্রথম ইনিংসে ১১৩.৪ ওভারে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনার মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে লাহোরে প্রথম টেস্টেও শাহিন শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। সেই টেস্ট ৯৩ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। এরপর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন।
মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই রিজওয়ান হারিয়েছেন ওয়ানডের নেতৃত্ব। রিজওয়ানের পরিবর্তে যে শাহিন ওয়ানডে অধিনায়ক হয়েছেন, দুজনই রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে খেলছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছিলেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরবর্তীতে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল।