হোম > খেলা > ক্রিকেট

পরিবারের কাছে যেতেই পারি, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার ব্যাখ্যায় বিসিবি সভাপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জরুরি কাজে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন বুলবুল। ফাইল ছবি

পরিবার থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে এখন অবশ্য দেশেই বেশি সময় দিতে হয়। বিসিবি সভাপতি বলে কথা। জরুরি কাজে আজ হুট করে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। বলে গেছেন বোর্ডের অন্যান্য পরিচালকদের। এমনকি সম্ভব হলে দেশের বাইরে থেকেও কাজ করতে ইচ্ছুক তিনি। তবু দিনশেষে নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হতে হলো তাঁকে।

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পথে আজকের পত্রিকাকে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘বিসিবি সভাপতিকে তো প্রতিদিন অফিসে আসতে হয় না। কারও কাছে ছুটিও নিতে হয় না। সেখানে গত দুই মাস টানা প্রতিদিন অফিস করেছি।’

সুযোগ হলে থাইল্যান্ডে কিছুক্ষণ সময়ও কাটাতে পারেন বুলবুল, ‘আর আমি আমার পরিবারের কাছে যেতেই পারি। (পরিচালকদের) সবার কাছে বলে এসেছি। এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডে আছি (ট্রানজিটে)। যদি সুযোগ হয় থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের মেয়েদের দলের (‘এ’দল) সঙ্গে দেখাও করে যেতে পারি।’

থাইল্যান্ডে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ খেলছে মেয়েরা। গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে নিশ্চিত করেছে সেমিফাইনালও।

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে তবেই হারল ইতালি

‘ভারত-পাকিস্তানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল’

বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাকিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী বললেন নান্নু

‘পাকিস্তান ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় এটি’

নাটকীয় জয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

বিপদ কাটাতে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে স্টিভ স্মিথ

অস্ট্রেলিয়ায় পরিবারের কাছে গেছেন বিসিবি সভাপতি

অবশেষে জয়ের দেখা পেল আফগানিস্তান

বিশ্বকাপেই ৭০০ উইকেটের রেকর্ড রশিদ খানের

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের চেয়ে এখন বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ বেশি জমে’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা