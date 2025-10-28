হোম > খেলা > ক্রিকেট

টি–টোয়েন্টি সিরিজের আগে ভারতকে ‘সতর্ক’ করে দিলেন হেড

ক্রীড়া ডেস্ক    

ভারতের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে নিজেদের ব্যাটিং লাইন নিয়ে কথা বলেছেন হেড। ছবি: এক্স

৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজ শুরুর আগের দিন সফরকারী দলকে সতর্ক বার্তা দিয়ে রাখলেন ট্রাভিস হেড। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন থাকায় আসন্ন সিরিজে প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের হুশিয়ারি দিয়েছেন এই অজি ক্রিকেটার।

বর্তমান সময়ে অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে মারকুটে ব্যাটার হেড। নিজের দিনে বিশ্বসেরা বোলিং লাইনকেও চুরমার করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এই বাঁ হাতি। হেড ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া দলে আছেন ক্যামেরুন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, টিম ডেভিড, মার্কাস স্টয়নিসদের মতো বেশ কয়েক ব্যাটার। দলের ব্যাটিং লাইন এমন গভীর হওয়ায় বেশ নির্ভার হেড।

ক্রিকেট ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হেড বলেন, ‘পেছনে দারুণ সব ব্যাটাররা থাকলে এগিয়ে যেতে হয়। দলে যখন ডেভিড, স্টয়নিস, ইংলিস, গ্রিন, ম্যাক্সওয়েলরা থাকে তখন আপনি বল নষ্ট করতে চাইবেন না। এটা আমাদের জন্য বিশাল শক্তি।’

পাওয়ার প্লেতে বরাবরই দুর্দান্ত অস্ট্রেলিয়া। ভারত সিরিজেও প্রথম ৬ ওভারের সঠিক ব্যবহার করতে চান হেড। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারি তাহলে বড় রান তুলতে পারব। মার্শ এবং আমার পরিকল্পনা হলো ক্রিজে গিয়ে ভালো ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করা এবং পাওয়ারপ্লের সুযোগের সঠিক ব্যবহার করা। ওয়ানডে ক্রিকেট কিংবা টি-টোয়েন্টি, উভয় সংস্করণেই আমরা পাওয়ারপ্লেতে খুব বেশি জোর দিয়েছি। কয়েক বছর ধরে এটা আমাদের একটি শক্তির জায়গা। আমরা বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা না করি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে না। আমাদের পরিকল্পনা হলো যতটা সম্ভব বেশি রান তোলার চেষ্টা করা।’

অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি হবে ৩১ অক্টোবর। সিরিজের বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে ২,৬ ও ৮ নভেম্বর। সবগুলো ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে। ভারতের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শেষে অ্যাশেজের ব্যস্ততা শুরু হবে অজিদের।

