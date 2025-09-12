ভারতকে ভারত ছাড়া আর কেউ হারাতে পারবে না: হরভজন

শ্রেয়াস আইয়ারের মতো ক্রিকেটার এশিয়া কাপের দলে সুযোগ না পাওয়ায় হয়েছিল অনেক সমালোচনা। অজিত আগারকারও উত্তর দিতে গিয়ে এক রকম নিরুপায় হয়ে পড়েছিলেন। অফফর্ম থাকলে তো জায়গা মেলেই না। এমনকি ফর্মে থাকা ক্রিকেটারও ভারতের একাদশে সুযোগ পান না।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা বিদায় বলেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে। তাঁর জায়গায় টি-টোয়েন্টির নতুন অধিনায়ক হয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। নতুন অধিনায়কের অধীনে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, রিংকু সিংয়ের মতো আইপিএল তারকারা জাতীয় দলেও নিজেকে প্রমাণ করে ফেলেছেন। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে পরশু আরব আমিরাতকে দুমড়ে-মুচড়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করে ভারত।
এশিয়া কাপের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামার আগে থেকে যে ফেবারিট তকমা নিয়ে ভারত খেলতে নেমেছিল, দুবাইয়ে পরশু তাদের পারফরম্যান্সে বোঝা গেছে। ভারত-আরব আমিরাত ম্যাচ ২৪০ বলের পরিবর্তে ১০৬ বলে শেষ হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের পাইপলাইনের গভীরতা নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হরভজন বলেন, ‘যদি কোনও দল ভারতকে হারাতে পারে, তবে সেটা হলো ভারতীয় দল। ভারতীয় দল এতোটাই শক্তিশালী। আমরা যেভাবে নিজেদের নাম তৈরি করেছি তাতে আমাদের ক্রিকেট ভিন্ন স্তরে চলে গেছে। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা চলে গেলেও দল সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।’
১২ বছর ধরে হচ্ছে না দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। ভারত-পাকিস্তান দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ দেখতে ভক্ত-সমর্থকেরা তাই চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করেন এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টের জন্য। কিন্তু এবার রাজনৈতিক বৈরিতা এতটা চরম আকার ধারণ করেছে যে দুই দলের এশিয়া কাপে মুখোমুখি হওয়া নিয়েও আপত্তি অনেকের। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের পর ভারত-পাকিস্তান জড়ায় সামরিক সংঘাতে। ভারতের পক্ষ থেকে সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর।’ কিন্তু যুদ্ধবিরতির পরও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধংদেহী অবস্থা এখনো বিরাজমান। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপরও। এ বছরের জুলাইয়ে লিজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে (ডব্লিউসিএল) ম্যাচ বয়কট করেছিল ভারত।
জুলাইয়ে ডব্লুসিএলে ভারতের দলে ছিলেন হরভজন। সেবার যেমন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি, এবারও এশিয়া কাপ নিয়ে তাঁর অবস্থান একই। ৪৫ বছর বয়সী ভারতীয় স্পিনার বলেন, ‘আমরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লিজেন্ডসে খেলেছি। কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলিনি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে। আমার মতে যতক্ষণ না দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত না হচ্ছে, ততক্ষণ ক্রিকেট-ব্যবসা কিছুই হওয়া উচিত না।’
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ২১ আগস্ট ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নতুন এক নিয়ম চালু করেছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজন করবে না ভারত। পাকিস্তান সফরেও যাবে না তারা। তবে ভারতীয় অ্যাথলেট কিংবা খেলোয়াড়েরা বহুজাতীয় টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্টে পাকিস্তান থাকলেও অংশ নেবে। মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি দিলেও হরভজনের মতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হওয়ার পর সবকিছু পুনরায় শুরু করা উচিত। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ‘এটা কেবলই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। সরকার যদি বলে যে ম্যাচটি হতে পারে, তাহলে তা হওয়া উচিত। কিন্তু তার আগে অবশ্যই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভালো হওয়া উচিত।’
দুবাইয়ে পরশু আমিরাতকে উড়িয়ে দেওয়ার পর ভারতের নেট রানরেট হয়েছে +১০.৪৮৩। সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন ভারতের পরবর্তী প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। দুবাইয়ে পরশু বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ভারতকে এরপর বদলাতে হবে ভেন্যু। ১৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে ওমানের বিপক্ষে খেলবে ভারত।