শান মাসুদ এখন পাকিস্তানের ‘একের ভেতর দুই’

শান মাসুদের আসল কাজটা ছিল বাইশ গজেই। পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করে আসছিলেন তিনি। এবার তাঁকে দিয়ে ‘একের ভেতর দুই’ নীতিতে হাঁটল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই ব্যাটারকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাফেয়ার্সের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সেখানেই মাসুদকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি জানান পিসিবি প্রধান। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।
পরামর্শক হিসেবে মাসুদ কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। এর আগে পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন উসমান ওয়াহলা। সবশেষ এশিয়া কাপে ভারতের ক্রিকেটারদের হাত না মেলানো ইস্যুতে চাকরি হারান তিনি। পিসিবির দাবি, ‘নো হ্যান্ডশেক’ ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি ওয়াহলা। ব্যর্থতার দায়ে গত মাসে তাঁকে বরখাস্ত করেছে পিসিবি। এক মাসের ব্যবধানে এই পদে মাসুদকে বসাল সংস্থাটি।
নতুন দায়িত্বে কতদিন থাকবেন মাসুদ, সে বিষয়েও কোনো তথ্য দেয়নি পিসিবি। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সাময়িকভাবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাফেয়ার্সের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ডানহাতি ব্যাটারকে। সবকিছু ঠিকঠাক চলতে থাকলে মাসুদকে নিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও করতে পারে পিসিবি।
মাসুদের অধীনে টেস্টে পাকিস্তানের পরিসংখ্যান মোটেও সুখকর নয়। ১৫ টেস্টের মধ্যে ১০ টিতেই হেরেছে দলটি। জয় মাত্র চার ম্যাচে। প্রশাসক হিসেবে মাসুদ কেমন করেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।