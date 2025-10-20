এক ক্যাচ মিসের খেসারত এভাবে দিল নিউজিল্যান্ড

ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস—বহুল প্রচলিত এই কথাটা আজ আবারও দেখা গেল ক্রাইস্টচার্চে। ব্যক্তিগত ৩৯ রানের সময় জীবন পাওয়া হ্যারি ব্রুক করেছেন ৭৮ রান। ব্রুকের তাণ্ডব চালানো দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শেষে ঝড় তুলেছেন টম ব্যান্টন। ব্রুক-ব্যান্টনের ঝড়ই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।
ক্রাইস্টচার্চে পরশু নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে খেলা হয়েছে কেবল ২০ ওভার। কিন্তু ফল আসেনি। কারণ, সেই ম্যাচে ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের পর বৃষ্টির বাগড়ায় নিউজিল্যান্ড আর ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়নি। এক দিন পর একই মাঠে আজ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচে স্বাগতিকদের ৬৫ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ইংলিশরা।
২৩৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ১.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৮ রানে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড। দুই টপ অর্ডার ব্যাটার টিম রবিনসন (৭), রাচীন রবীন্দ্র (৮) আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। দ্রুত ২ উইকেট হারানোর পর দলের হাল ধরেন আরেক ওপেনার টিম সাইফার্ট ও মার্ক চ্যাপম্যান। তৃতীয় উইকেটে ৪৮ বলে ৬৯ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (সাইফার্ট-চ্যাপম্যান)। দশম ওভারের পঞ্চম বলে চ্যাপম্যানকে (২৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আদিল রশিদ। চ্যাপম্যানের বিদায়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৯.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৭ রান। এই জুটি ভাঙার পরই চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকে কিউইরা। ৮৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮ ওভারে ১৭১ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন সাইফার্ট।
২৯ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ২ ছক্কা মারেন তিনি। তবে আট নম্বরে নেমে অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ঝড় তুলেছেন। ১৫ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৩৬ রান করেছেন তিনি। যদিও তাঁর এই ঝড় শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে।
ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৪ ওভারে খরচ করেন ৩২ রান। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন লিয়াম ডসন, ব্রাইডন কার্স ও লুক উড। ইংলিশদের ৬৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন হ্যারি ব্রুক। ৩৫ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় করেছেন ৭৮ রান।
টস জিতে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক স্যান্টনার। আগে ব্যাটিং পাওয়া ইংল্যান্ড নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেন ফিল সল্ট। ৫৬ বলের ইনিংসে ১১ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। তবে ব্রুককে জীবন দিয়েই মূলত বড় খেসারত দিয়েছে কিউইরা। ১৩তম ওভারের প্রথম বলে ম্যাট হেনরিকে কাট করতে যান ব্রুক। লং অন থেকে দৌড়ে এসেও বলের নাগাল পাননি জেমস নিশাম। যে ব্রুক আউট হতে পারতেন ৩৯ রানে, তিনি করেছেন ৭৮ রান।
নিউজিল্যান্ডের কাইল জেমিসন ২ উইকেট নিলেও ৪ ওভারে ৪৭ রান খরচ করেছেন। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল ও জ্যাকব ডাফি। প্রথম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখন নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ডের সামনে সিরিজ ড্র করার একটা সুযোগ তৈরি হলো। কারণ, সিরিজ জিততে হলে দুটি ম্যাচই জিতবে যেকোনো এক দলকে। সেই পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড। ক্রাইস্টচার্চে আজ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৬৫ রানে হারিয়েছে ইংলিশরা।