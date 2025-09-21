বিতর্ক ছাপিয়ে দেখা যাবে কি ভারত-পাকিস্তানের আসল লড়াই

বাইরে যতটা বিতর্ক হচ্ছে, এর ছিটেফোঁটাও যদি মাঠের লড়াইয়ে দেখা যেত! ভারত-পাকিস্তান লড়াই মানেই এখনো আগের মতো ‘ক্ল্যাসিক’ এক ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় বসে থাকেন সমর্থকেরা। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে যা হলো, তা অবশ্য ক্ল্যাসিক বলা চলে না। বরং ভুলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু বিতর্ক আর ভুলতে দিল কই। সেই বিতর্ককে পাশ কাটি আজ মাঠের সৌন্দর্য কি উপহার দিতে পারবে ভারত-পাকিস্তান? সুপার ফোরে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বৈরথ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়।
যদিও ভারত-পাকিস্তান মানেই বিতর্ক জড়িয়ে থাকে এর আষ্টেপৃষ্ঠে। এই ম্যাচে ব্যতিক্রম হয়নি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সূচি অনুযায়ী গতকাল দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল পাকিস্তানের। তা বাতিল করে তারা। তবে পরে ঠিকই করেছে টানা ৩ ঘণ্টার অনুশীলন। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষেও ম্যাচ-পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে সালমান আলী আগার দল।
আজও ম্যাচ রেফারি হিসেবে পাইক্ৰফটের নাম নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও ছিলেন তিনি। গত রোববার অনুষ্ঠিত ম্যাচে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের খেলোয়াড়েরা। এই বিতর্কের জেরে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ওপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।
পাইক্ৰফট এবং পাকিস্তানের কোচ, অধিনায়ক, টিম ম্যানেজারদের নিয়ে আইসিসি বৈঠকে বসলে পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয়েছে বলে ধরা হচ্ছিল। পিসিবিও দাবি করে, পাইক্রফট তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু দিন শেষে পরিস্থিতি আর শান্ত হলো কই।
বাইরে যে বিতর্ক হচ্ছে তা থেকে নিজের খেলোয়াড়দের আড়াল করার উপায় নিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক গতকাল সূর্যকুমার যাদব সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘নিজের রুমের দরজা বন্ধ করো, ফোন বন্ধ করো এবং ঘুমাও। আমার মনে হয়, এটাই সেরা উপায়। বলা সহজ, কিন্তু অনেক সময় মেনে চলা কঠিন।’
ভালো খেলতে হলে এর বিকল্প নেই সূর্যর কাছে, ‘আপনি কী শুনতে চান, মাথায় কী রাখতে চান, তা সম্পূর্ণ আপনার ওপর... আমি ছেলেদের সব পরিষ্কার করে বলেছি। আমি মনে করি, এই টুর্নামেন্টে ভালো করতে এবং এগিয়ে যেতে হলে বাইরের শোরগোল থেকে দূরে থাকতে হবে। আর নিজের জন্য যা ভালো, কেবল সেটাই নিতে হবে।’
গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি ভারত জিতেছিল ৭ উইকেটে। ব্যাটিং-বোলিং দুটিতেই পাত্তা পায়নি পাকিস্তান। ওমান ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে জয় তাদের নিয়ে গেছে সুপার ফোরে। কিন্তু ব্যাটিং দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবেই থেকে গেছে। ওপেনার সায়েম আইয়ুব যেমন তিন ম্যাচেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। যদিও বল হাতে দারুণ করছেন তিনি। এবারও লড়াইয়ে দুই দলের আস্থা নিজেদের স্পিন আক্রমণে।