টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন লিটন দাস। ছবি: ফেসবুক

তৃতীয় ওয়ানডে শেষ হওয়ার আগেই আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। সাইড স্ট্রেইনের চোটের কারণে গত মাসে এশিয়া কাপের শেষ দুটি ম্যাচ তো বটেই খেলতে পারেননি আফগানিস্তান সিরিজও।

লিটনকে জায়গা করে দিতে বাদ পড়তে হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের। আফগানিস্তান সিরিজের দলে থাকলেও ভিসা জটিলতার কারণে কোনো ম্যাচেই খেলতে পারেননি সৌম্য সরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অবশ্য সুযোগ মেলেনি তাঁর।

৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে কাল চট্টগ্রাম যাবে দুই দল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ম্যাচ তিনটি হবে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর।

বাংলাদেশ দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।

