‘পাকিস্তান খেলে কাদামাটিতে, আর ভারত খেলে আকাশে’

ক্রীড়া ডেস্ক    

এশিয়া কাপে কাল মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ফাইল ছবি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে মাঠের বাইরে কথার লড়াই চলে সমানে সমান। এবার সেই লড়াইয়ে যোগ দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। তাঁর মতে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তুলনাই হয় না।

এশিয়া কাপে কাল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে লড়বে ভারত-পাকিস্তান। দুই দলই টুর্নামেন্টের শুরুটা করেছে দুর্দান্ত জয়ে। তবু ভারতকে ফেবারিট ধরছেন অনেকেই। সেই তালিকার বাইরে নন ভারতের হয়ে একটি টেস্ট খেলা যোগরাজ। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তুলনা হয় না। সেটা সম্ভবও নয়। কারণ তারা (পাকিস্তান) মাটিতে খেলে এবং আকাশে ক্রিকেট খেলে থাকি। আকাশ ও মাটি কখনো একত্রিত হয়। তা সম্ভবও না।’

১৯৯২ বিশ্বকাপে ইমরান খানের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান। ৮০-৯০ এর দশকে ভারতের বিপক্ষে দাপটও দেখায় তারা। তাই বর্তমানে পাকিস্তানে ইমরান খানের মতো কাউকে দরকার। এমনটাই মনে করেন যোগরাজ তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় পাকিস্তানের উচিত নিজেদের দল গড়ে তোলা এবং নিজেদের খেলোয়াড়দের উন্নত করা। যেমনটা আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাবি, পাকিস্তানেরও সেভাবে ভাবা উচিত। ইমরান খান এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে এসেছিলেন যারা অর্থ সংকটে ভুগছিল। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই পাকিস্তান বিশ্বকাপ জিতেছিল। পাকিস্তানের এখন ইমরান খানের মতো চিন্তাধারার মানুষ দরকার।’

টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি লড়াইয়ে ১৩ বারের দেখায় ৯ বার জিতেছে ভারত। আর ৩ বার জিতেছে পাকিস্তান। কাল সংখ্যাটা কে এগিয়ে নেয় সেটাই দেখার পালা।

