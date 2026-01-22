বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে চলছে লিটনদের বৈঠক

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে যাবতীয় সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে চলছে ক্রিকেটারদের পূর্বনির্ধারিত বৈঠক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলসহ বিসিবির অন্যান্য কর্মকর্তারাও এসেছেন।
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আজ বেলা ৩টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলার ভাগ্য নির্ধারণী সভা। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস তো এসেছেনই। হাসান মাহমুদ, শামীম হোসেন পাটোয়ারীসহ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা সকল ক্রিকেটারই এসেছেন। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে এসেছেন সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনসহ কোচিং স্টাফের অন্যান্য সদস্যরাও এসেছেন। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে যাবে কি যাবে না, ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবি ও ক্রিকেটারদের গুরুত্বপূর্ণ এই সভাতেই সিদ্ধান্ত হবে।
হয় ভারতে খেলতে হবে, না হলে বিশ্বকাপ বর্জন করতে হবে—গতকাল আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশকে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে। সভা শেষে বিসিবিকে একদিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। ভোট হয়েছে ১২ পূর্ণ সদস্য ও ২ সহযোগী দেশের মধ্যে। বাংলাদেশ ১২-২ ব্যবধানে হেরেছে বলে বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র এমনটাই জানিয়েছে। বাংলাদেশ পেয়েছে শুধু পিসিবির ভোট। আইসিসির সভা শেষে গত রাতেই বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বসেছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে লিটনদের মতামত শুনছেন।
৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের তরফ থেকে এতটা জোরাল হবে, এটা বোধ হয় আগে ভাবেননি ভারতের ক্ষমতাসীনরা। ভেন্যু পরিবর্তন করতে আইসিসিকে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছে বিসিবি। গতকাল বোর্ড সভায় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প দল নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি, যদি না বিসিবি তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে।
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। যদিও বিসিবি নিরাপত্তাইস্যুতে লিটনদের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর দাবিতে অনড়।
আইসিসি গতকাল সভার পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতের কোনো ভেন্যুতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সাংবাদিক, বোর্ড কর্মকর্তা এবং ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কোনো হুমকি নেই বলে আইসিসির নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি যাচাই-বাছাই করে দেখেছে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে আইসিসি প্রস্তুত করে রাখছে বলে ক্রিকইনফো জানিয়েছে।