বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল ছোটোখাটো এক হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। আইসিসি ইভেন্টের আগমুহূর্তে একের পর এক প্রোটিয়া ক্রিকেটার চোটে পড়ছেন। এই তালিকায় এবার যোগ হলেন ডেভিড মিলার।
এসএ টোয়েন্টিতে গতকাল ফিল্ডিংয়ের সময় কুঁচকিতে চোট পেয়েছেন মিলার। পার্লের বোল্যান্ড পার্কে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে পার্ল রয়্যালস-জোবার্গ সুপার কিংস। জোবার্গের ইনিংসের ১৬তম ওভারে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। পরবর্তীতে প্রোটিয়া এই বাঁহাতি ব্যাটার আর ব্যাটিংয়েই নামতে পারেননি।
মিলারের চোটের ধরন সম্পর্কে এখনো অজানা। এমনকি প্রোটিয়া এই বাঁহাতি ব্যাটার নিজেও বিস্তারিত কিছু জানাননি। পার্ল রয়্যালস-জোবার্গ সুপার কিংস ম্যাচ শেষে চোটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি কিছুই জানি না। আগামীকাল (আজ) দেখব। অবস্থা অবশ্যই ভালো না।’ বিশ্বকাপের সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন তিন ক্রিকেটারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ডোনোভান ফেরেইরার কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে। আর টনি ডি জর্জি গত বছরের ডিসেম্বরে হ্যামস্ট্রিংয়ের যে চোটে পড়েছেন, সেই চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি।
ফেরেইরাও চোট পেয়েছেন এবারের এসএ টোয়েন্টিতে। টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন জোবার্গ সুপার কিংসের হয়ে। শনিবার রাতে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ইনিংসের শেষ বলে নিশ্চিত চার বাঁচাতে গিয়ে ডাইভ দিলে বাঁ কাঁধে ব্যথা পান। সেদিন তিনি ব্যাটিংয়েও নামতে পারেননি। ম্যাচ শেষে স্ক্যান করার পর ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে, তাঁর কাঁধের হাড়ে চিড় ধরা পড়েছে। তাতে করে এসএ টোয়েন্টি শেষ হয়ে গেছে।
ফেরেইরার মতো মিলার এসএ টোয়েন্টি থেকে ছিটকে যাননি। তবে মিলারও গত রাতে জোবার্গ সুপার কিংসের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামেননি। ম্যাচটি পার্ল রয়্যালস হেরে গেছে ৪৪ রানে। বৃহস্পতিবার জোবার্গ সুপার কিংসের বিপক্ষেই এলিমিনেটরে খেলবে পার্ল রয়্যালস। ৯ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে ‘ডি’ গ্রুপে দক্ষিণ আফ্রিকার অপর তিন প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।