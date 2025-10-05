হোম > খেলা > ক্রিকেট

ধবলধোলাইয়ের মিশনে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম ২ ম্যাচ জিতে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে জাকের আলী অনিকের দল। ছবি: এক্স

সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টিতে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক জাকের আলী অনিক। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

প্রথম ২ টি–টোয়েন্টি জিতে ইতোমধ্যে সিরিজ নিশ্চিত করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তাই আজকের ম্যাচটি তাদের জন্য কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার। একই সঙ্গে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ ফিল সিমন্সের দলের জন্য। জিতলে প্রথমবারের মতো বিদেশের মাটিতে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আফগানদের ধবল ধোলাই করার স্বাদ পাবে বাংলাদেশ।

সিরিজ জিতলেও প্রথম দুই টি–টোয়েন্টিতে ঘাম ছুটে যায় বাংলাদেশের। দুটি ম্যাচেই ব্যাটিং ধসের পর শেষদিকে নুরুল হাসান সোহানের ব্যাটিং দৃঢ়তায় জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। সঙ্গী হিসেবে ম্যাচ দুটিতে যথাক্রমে রিশাদ হোসেন ও শরিফুল ইসলামকে পেয়েছিলেন সোহান।

শেষ ম্যাচে একটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বাঁ হাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে। তার পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয়েছে তানজিম হাসান সাকিবকে। আফগানিস্তান দলেও এসেছে একটি পরিবর্তন। বসানো হয়েছে নুর আহমেদকে। তার জায়গায় নেওয়া হয়েছে বশির আহমেদকে।

দুই দলের একাদশ:

বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক), শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন, শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব।

আফগানিস্তান: সাদিকুল্লাহ অতল, ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, দারউইস আব্দুল রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, আব্দুল্লাহ আহমদজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), বশির আহমেদ, মুজিব উর রহমান।

