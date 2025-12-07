পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের মেয়েরা

ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি দূরে থাক, বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের সিরিজে দলের স্কোরবোর্ডে ১০০ রানই উঠছে না। এমনকি ১০০-এর কম রান করেও ম্যাচ জয়ের ঘটনা ঘটেছে। তবে কক্সবাজারে আজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ জিতেছে হেসেখেলে।
৩ ডিসেম্বর সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ৮৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই ম্যাচ বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল ১৩ রানে। এই ম্যাচের পর জয়রথ ছুটেছে বাংলাদেশের। ৫ ডিসেম্বর ৩ উইকেটের জয়ে সমতায় ফিরেছিল স্বাগতিকেরা। সেই ধারাবাহিকতায় আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের আয়েশি জয় পায় বাংলাদেশ। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে এখন স্বাগতিকেরা।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ ৮৭ রানের লক্ষ্যে নেমে ২.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৮ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। দুই ওপেনার অরিত্রি নির্জনা মণ্ডল (৩) ও সুমাইয়া আক্তার সুবর্ণা (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক সাদিয়া ইসলাম। তৃতীয় উইকেটে অচেনা জান্নাত এমন্ত ও সাদিয়া গড়েন ৪৫ রানের জুটি। দশম ওভারের দ্বিতীয় বলে সাদিয়াকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মেমুনা খালিদ।
সাদিয়ার বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৩ রান। চতুর্থ উইকেটে ৩৪ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন অচেনা ও মাইমুনা নাহার স্বর্ণামণি। ১৩.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৭ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন সাদিয়া। ২৮ বলের ইনিংসে তিনটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের মাহনুর জেব, রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
টস জিতে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৬ রান করেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন অধিনায়ক ইমান নাসের। বাংলাদেশের হাবিবা ইসলাম ও অতশী মজুমদার নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের সব টি-টোয়েন্টি হবে কক্সবাজারে। ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।
বয়স হয়ে গেছে ৩৭ বছর। ভারতের হয়ে খেলেন শুধু ওয়ানডে। এখানে যে বিরাট কোহলির কথা বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই অনেকে অনুমান করতে পারছেন। তাঁর জন্য এখন প্রত্যেকটা ম্যাচই পরীক্ষার। ভারতীয় ক্রিকেটের যে শক্ত পাইপলাইন, তাতে পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা না থাকলে অচিরেই বেজে যেতে পারে তাঁর বিদায়ঘণ্টা।
পার্থ থেকে ব্রিসবেন—ফলাফলটা একই। সিরিজের দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টে যে বাজবল খেলার প্রচলন ইংল্যান্ড চালু করেছে, তাদের ওপরই সেই বাজবল প্রয়োগ করেছে অজিরা।
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ওয়ানডেতে পুরো ১০০ ওভারই খেলা হয়েছে। তবে লঙ্কান ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেননি। ৭৮ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ২৭২ রানের লক্ষ্যে নেমে ২২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৫ রানে পরিণত হয় শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট দল। ষষ্ঠ উইকেটে সানুল বীরারত্নে ও জ্যাসন ফার্নান্দো গড়েন ৮৬ রানের জুটি। ৪২তম ওভারের প্রথম বলে বীরারত্নেকে (৩৪) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আকাশ রায়। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের ইনিংস থেমে যায় ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৩ রানে।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৮ রান করে অপরাজিত থাকেন ফার্নান্দো। ১১৬ বলের ইনিংসে এক চার ও দুই ছক্কা মেরেছেন লঙ্কান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আকাশ রায়, আকাশ, মাহিনুজ্জামান মহাবীর, ফাইয়াজ রহমান আরিব, শেখ জারিফ সিয়াম, মোহাম্মদ ইফতেখার, মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন—বাংলাদেশের এই সাত বোলারের প্রত্যেকেই একটি করে উইকেট নিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রাকিবুল অধিনায়ক।
টস জিতে আজ প্রথম ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রেহান পেইরিস। আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ১৩৭ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান নিয়েছেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৯ ও ১২ ডিসেম্বর।
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ৩১২ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান করেছে তারা। ৫ উইকেট হাতে রেখে পিছিয়ে আছে ৯৮ রানে। সিলেটকে আশা দেখাচ্ছেন জাকির হাসান। সেঞ্চুরি করে ১৩০ রানে অপরাজিত আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অধিনায়কের সঙ্গে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাটিংয়ে নামবেন তোফায়েল আহমেদ।
শিরোপা জিততে চাইলে শেষ রাউন্ডে জেতার বিকল্প নেই ময়মনসিংহের। কিন্তু দ্বিতীয় দিন শেষেই হারের শঙ্কায় পড়েছে নবাগত দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২১৯ রানের জবাবে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ময়মনসিংহ। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন খালিদ হাসান। ১৮ রানে ৫ উইকেট নেন সানজামুল ইসলাম। ৮২ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষে ২১০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে রাজশাহী। ২৯২ রানের লিড পেয়েছে তারা।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ফলোঅনের শঙ্কায় আছে চট্টগ্রাম। ৩ সেঞ্চুরিতে ৫৪১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ঢাকা। আনিসুল ইসলাম (১৮৬ রান) ও মার্শাল আইয়ুবের (১৬৫ রান) পর তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন আশিকুর রহমান শিবলি। জবাবে ৯৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে চট্টগ্রাম। ৪৩ রান করেছেন ইরফান শুক্কুর। ফলোঅন এড়াতে আরও ২৯৮ রান করতে হবে চট্টগ্রামকে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১৭৫ রানের লিড নিয়েছে খুলনা। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ৩০৮ রানের জবাবে ১৭৪ রানে অলআউট হয় রংপুর। ৪৪ রান করেন আলাউদ্দিন বাবু। ৭৮ রানে ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে খুলনা। ৪১ রান করতেই ৫ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ৩১২ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান করেছে তারা। ৫ উইকেট হাতে রেখে পিছিয়ে আছে ৯৮ রানে। সিলেটকে আশা দেখাচ্ছেন জাকির হাসান। সেঞ্চুরি করে ১৩০ রানে অপরাজিত আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অধিনায়কের সঙ্গে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাটিংয়ে নামবেন তোফায়েল আহমেদ।
শিরোপা জিততে চাইলে শেষ রাউন্ডে জেতার বিকল্প নেই ময়মনসিংহের। কিন্তু দ্বিতীয় দিন শেষেই হারের শঙ্কায় পড়েছে নবাগত দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২১৯ রানের জবাবে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ময়মনসিংহ। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন খালিদ হাসান। ১৮ রানে ৫ উইকেট নেন সানজামুল ইসলাম। ৮২ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষে ২১০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে রাজশাহী। ২৯২ রানের লিড পেয়েছে তারা।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ফলোঅনের শঙ্কায় আছে চট্টগ্রাম। ৩ সেঞ্চুরিতে ৫৪১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ঢাকা। আনিসুল ইসলাম (১৮৬ রান) ও মার্শাল আইয়ুবের (১৬৫ রান) পর তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন আশিকুর রহমান শিবলি। জবাবে ৯৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে চট্টগ্রাম। ৪৩ রান করেছেন ইরফান শুক্কুর। ফলোঅন এড়াতে আরও ২৯৮ রান করতে হবে চট্টগ্রামকে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১৭৫ রানের লিড নিয়েছে খুলনা। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ৩০৮ রানের জবাবে ১৭৪ রানে অলআউট হয় রংপুর। ৪৪ রান করেন আলাউদ্দিন বাবু। ৭৮ রানে ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে খুলনা। ৪১ রান করতেই ৫ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা।
বয়স হয়ে গেছে ৩৭ বছর। ভারতের হয়ে খেলেন শুধু ওয়ানডে। এখানে যে বিরাট কোহলির কথা বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই অনেকে অনুমান করতে পারছেন। তাঁর জন্য এখন প্রত্যেকটা ম্যাচই পরীক্ষার। ভারতীয় ক্রিকেটের যে শক্ত পাইপলাইন, তাতে পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা না থাকলে অচিরেই বেজে যেতে পারে তাঁর বিদায়ঘণ্টা।
অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডেতে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন কোহলি। জোড়া ডাকের পর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দারুণভাবে। টানা চার ইনিংসে পঞ্চাশোর্ধ্ব রান করেছেন। যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে করেছেন সেঞ্চুরি (১৩৫ ও ১০২)। বিশাখাপত্তনমে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। ছন্দে থাকা কোহলির কাছে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করা অসম্ভব মনে করছেন না সুনীল গাভাস্কার।
এক সংস্করণ খেলা কোহলির এখন পরবর্তী আইসিসি ইভেন্টে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেই টুর্নামেন্টে তাঁর বয়স হবে ৩৯ বছর। ৩৫ পেরোলেই যেখানে ক্রিকেটের বুটজোড়া তুলে রাখেন, সেখানে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর চালিয়ে যাবেন কি না সেটা ভবিষ্যতের হাতেই তোলা থাকল। এ ছাড়া বর্তমানে টি-টোয়েন্টি, টেস্টের তুলনায় ওয়ানডে একটু কমই হয়। গাভাস্কারও অত শত চিন্তা করছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুর্দান্ত সিরিজের পর কোহলিকে প্রশংসায় পঞ্চমুখ গাভাস্কার বলেন, ‘কেন নয়? যদি সে আরও তিন বছর খেলে, সেক্ষেত্রে আরও ১৬ সেঞ্চুরি করতে হবে। সে যেভাবে ব্যাটিং করেছে, তিন ম্যাচের সিরিজে দুই সেঞ্চুরি করেছে। পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে আরও দুটি সেঞ্চুরি করলে সংখ্যাটা হবে ৮৭ (আসলে ৮৬)। সেক্ষেত্রে ১০০ সেঞ্চুরির সম্ভাবনা আরও দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।’
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ৩০২ রান করেছেন কোহলি। গড় ১৫১ ও স্ট্রাইকরেট ১১৭.০৫। বিশাখাপত্তনমে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে কোহলি যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, ম্যাচ অনেকটা ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ২৭১ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারতের স্কোর তখন ২৫.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৫৫ রান। শুরুটা ধীরেসুস্থে করলেও কোহলি ৪৫ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় ৬৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে ৬১ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটের জয়ে ভারত নিশ্চিত করেছে সিরিজও।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে গত বছর বিদায় বললেও এখনো যে কোহলি বিধ্বংসী ব্যাটিংটা ভুলে যাননি, সেটা গতকাল ঝোড়ো ইনিংসে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গাভাস্কার বলেন, ‘সে জানত ম্যাচ এরই মধ্যে ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ওপেনাররা ভালো একটা ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। আরও ব্যাটার আসতে বাকি। সে আজ (গত রাতে) তার ব্যাটিং উপভোগ করেছে। ওয়ানডেতে কোহলির এমন টি-টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাটিং করতে খুব কমই দেখা যায়।’
ওয়ানডেতে হ্যাটট্রিক সেঞ্চুরি করা কোহলির জন্য অসম্ভব ছিল না বলে মনে করেন আর্শদীপ সিং। তৃতীয় ওয়ানডে শেষে কোহলির সঙ্গে সেলফি তুলে সেটা নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন আর্শদীপ। ভারতের এই বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘রান তো কম হয়ে গেছে ভাই। তা না হলে আপনি তো একটা সেঞ্চুরি নিশ্চয়ই পেতেন।’ কোহলিও মজা করতে ছাড়েননি। ভারতীয় তারকা ব্যাটার বলেন, ‘ভাগ্য ভালো আমরা টস জিতেছি। যদি সেটা না হতো, শিশিরের কারণে তোমার সেঞ্চুরি হয়ে যেত।’
টানা ২০ ওয়ানডেতে টস হারের পর ভারত গতকাল টস জিতেছে। টস জেতার পর অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে উদযাপন করতে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ সেঞ্চুরি করে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এখনো শচীন টেন্ডুলকারের। এই তালিকায় তাঁর পরই আছেন কোহলি। ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলে এখন পর্যন্ত তিনি করেছেন ৮৪ সেঞ্চুরি।
পার্থ থেকে ব্রিসবেন—ফলাফলটা একই। সিরিজের দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টে যে বাজবল খেলার প্রচলন ইংল্যান্ড চালু করেছে, তাদের ওপরই সেই বাজবল প্রয়োগ করেছে অজিরা।
অ্যাশেজে দুই ম্যাচেরই ফল একই হলেও পার্থক্যটা শুধু সময়ে। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে মাত্র দুই দিনেই ফল এসেছিল। সব মিলিয়ে মাত্র ৮৪৭ বল হয়েছিল সেই টেস্টে। পার্থ থেকে ৪২২৬ কিলোমিটার দূরত্বে ব্রিসবেনে এবার লড়াইটা হয়েছে গোলাপি বলে। দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রান করেও ইংল্যান্ড থেকে গেছে পরাজিত দলে। ৮ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া।
৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করতে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও জেক ওয়েদার্যাল্ড। দলীয় ৩৭ রানে প্রথম উইকেট হারায় অজিরা। ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে হেডকে (২২) বোল্ড করেন গাস অ্যাটকিনসন। ঠিক তার পরের ওভারে মারনাস লাবুশেনেরও (৩) উইকেট নিয়েছেন অ্যাটকিনসন। তবে ম্যাচে তখন চতুর্থ দিনের তৃতীয় সেশনের খেলা রয়েছে। পঞ্চম দিনের খেলা তো বাকি রয়েছেই। ৪১ রানে ২ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া এরপর আর বেশি সময় নিল না। ৬০ বলে খেলা শেষ করে দিল অজিরা। দশম ওভারের শেষ বলে অ্যাটকিনসনকে ছক্কা মেরে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটের আয়েশি জয় এনে দেন স্মিথ। তৃতীয় উইকেটে ১৫ বলে ২৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্মিথ ও ওয়েদার্যাল্ড। ৯ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ২৩ রান করেন স্মিথ।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৫ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। ইনিংস পরাজয় এড়াতে তখনো ৪২ রান দূরে ইংলিশরা। তবে সব শঙ্কা কাটিয়ে তারা এড়িয়েছে ইনিংস পরাজয়। সপ্তম উইকেটে ২২১ বলে ৯৬ রানের জুটি গড়েন উইল জ্যাকস ও বেন স্টোকস। ৭০তম ওভারের প্রথম বলে জ্যাকসকে (৪১) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের।
জ্যাকসের বিদায়ে ইংল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৬৯.১ ওভারে ৭ উইকেটে ২২৪ রান। পরবর্তীতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ইংলিশরা। ৭৫.২ ওভারে ২৪১ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন অধিনায়ক স্টোকস। ১৬.২ ওভারে ৪২ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার নেসের। টেস্টে এবারই প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি।
ব্রিসবেনে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৭৬.২ ওভারে ৩৩৪ রানে গুটিয়ে গেছে ইংল্যান্ড। ২০৬ বলে ১৩৮ রান করে অপরাজিত থাকেন জো রুট। টেস্টে এটা তাঁর ৪০তম সেঞ্চুরি। মিচেল স্টার্ক ৭৫ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ১৮ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৬৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ১৩৯ রানে ৮ উইকেট পেয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি পেসার। ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে করেছেন ৭৭ রান। অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রথম ইনিংসে ১১৭.৩ ওভারে ৫১১ রানে অলআউট হয়েছে।
