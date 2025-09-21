হোম > খেলা > ক্রিকেট

কাউন্সিলর হয়ে বিসিবি ঘেরাওয়ের হুমকি ইশরাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইশরাক হোসেন। ফাইল ছবি

গত বছর ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিসিবি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও ঘেরাও দেখা গেছে। এসব কর্মসূচি কখনো ম্যাচের টিকিটের দাবিতে, কখনোবা সাকিব আল হাসানকে দলে ফিরিয়ে আনার দাবিতে। তবে এবার বিসিবি নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে তা বন্ধের দাবিতে বিসিবি ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছেন বিএনপি নেতা ও ব্রাদার্স ইউনিয়ন থেকে কাউন্সিলর প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।

ঢাকায় জেলা, বিভাগ ও ক্লাব পর্যায়ের খেলোয়াড়–সংগঠকদের ব্যানারে আজ ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তামিম ইকবালসহ বহু কাউন্সিলর প্রার্থী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইশরাক হোসেনও। সেখানেই বিসিবি ঘেরাওয়ের হুমকি দেন তিনি।

ইশরাক হোসেন বলেন, ‘বর্তমান সরকার একটি অস্থায়ী ও অন্তর্বর্তী সরকার। তারা রাজনৈতিকভাবে বিভিন্নভাবে নিজেদের জড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। আমি শুধু এতটুকুই বলব—এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে শান্তিপূর্ণ কোনো সমাধান আনা যাবে না। কেউ কাউকে ছাড় দেওয়ার জন্য নির্বাচন করছে না। আমরা এই নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলাদলি হোক, এটা চাই না। আমরা চাই, যোগ্য জেলা, বিভাগ ও খ্যাতনামা সংগঠকেরাই কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত হন। গঠনতন্ত্রে কোথাও নেই যে অ্যাডহক কমিটি থেকে মনোনয়ন দিতে হবে। যদি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়, প্রয়োজনে বিসিবি ঘেরাও করা হবে।’

