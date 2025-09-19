শ্রীলঙ্কার সহায়তায় সুপার ফোরে উঠে কী বললেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা

শ্রীলঙ্কা–আফগানিস্তান ম্যাচের সমীকরণ পক্ষে আসায় এশিয়া কাপের সুপার ফোরের টিকিট হাতে পেয়েছে বাংলাদেশ। লঙ্কানদের সহায়তায় গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা।
‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে গতকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এদিন মাঠের খেলায় না থাকলেও দুই দলের লড়াইয়ের দিকে নজর ছিল বাংলাদেশের। খুব সহজভাবে বলতে গেলে ম্যাচটিতে আফগানদের হার দেখার অপেক্ষায় ছিল দলটির ভক্তরা। হতাশ হতে হয়নি তাদের। রশিদ খানের দলকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশকে খুশি করেছে শ্রীলঙ্কা।
৮ বল হাতে রেখে আফগানিস্তানের দেওয়া ১৭০ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় চারিত আসালাঙ্কার দল। তাদের এই জয়ের পর খুব স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের ভক্তরা। পিছিয়ে নেই মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিম, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদরাও। তাদের সবার বার্তা ছিল প্রায় একই রকমের।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে বাংলাদেশ দলের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন ওপেনার তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘টিম টাইগার্স সুপার ফোরে।’
তাসকিন লিখেছেন, ‘এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশ।’ আরেকটি পোস্টে এই গতি তারকা লিখেছেন, ‘আমরা কোয়ালিফাই করেছি।’
তরুণ লেগস্পিনার রিশাদ লিখেছেন, ‘এশিয়া কাপের সুপার ফোরে জায়গা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ।’
নিজের উইকেট উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে নাসুম লিখেছে, ‘আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশ সুপার ফোরে।’
বাংলাদেশের সুপার ফোরে উঠার বার্তা দিতে গিয়ে বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলাম লিখেছেন, ‘এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশ।’
বাকিদের থেকে মোস্তাফিজের বার্তার ধরন ছিল কিছুটা ভিন্ন। ফেসবুকে কোনো পোস্ট করেননি কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিত এই পেসার। স্টোরিতে দলের একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘আমরা সুপার ফোরে।’