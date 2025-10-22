হোম > খেলা > ক্রিকেট

৯২ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন ‘বুড়ো’ পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    

৫ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে আসিফ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার সাইমন হারমারের বিপক্ষে এলবিডব্লুর জোরালো আবেদন করলেন আসিফ আফ্রিদি। আম্পায়ার সরাসরি আঙুল দিলেও আফ্রিদির অপেক্ষা যে কিছুতেই ফুরোচ্ছিল না। কারণ, হারমার তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে দিলেন ৯২ বছরের পুরোনো রেকর

রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিন আফ্রিদির বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৯৯ দিন। আজ তৃতীয় দিনে পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নাম লেখালেন রেকর্ড বইয়ে। হারমারকে ফিরিয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেকে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে গেল ৯২ বছরের পুরোনো রেকর্ড। এর আগে ৩৭ বছর ৩৩২ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট নিয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে এই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিলেন চার্লস ম্যারিয়ট। ইংল্যান্ডের এই লেগস্পিনার ১৯৩৩ সালে লন্ডনের ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট।

আফ্রিদির রেকর্ড গড়ার দিনে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জমে উঠেছে। পাকিস্তান টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে। স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে ১১৩.৪ ওভার। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেছেন স্বাগতিক অধিনায়ক শান মাসুদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রোটিয়ারা প্রথম ইনিংসে ৯৬ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ২৯০ রান। আসিফ আফ্রিদির ৫ উইকেটের পাশাপাশি একটি করে উইকেট নিয়েছেন সাজিদ খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নোমান আলী। আসিফ গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলে ফিরিয়েছিলেরন নিয়েছেন টনি ডি জর্জি ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে। আজ পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নিয়েছেন কাইল ভেরেইন, ত্রিস্তান স্তাবস ও হারমারের উইকেট।

ম্যারিয়ট তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টটাই খেলেছেন। সেই ৮.৭২ গড়ে ১১ উইকেট নিলেও ১ ইনিংস ব্যাটিং করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৫৯ ম্যাচ খেলেছেন। ২০.১১ গড়ে নিয়েছেন ৭১১ উইকেট। লাল বলের এই সংস্করণে করেছেন ৫৭৪ রান। ১৯৬৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে।

