ভারতীয় বোর্ডের চাপে ১৪ বছর পর রোহিতকে খেলতে হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট

হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) হার্ডলাইনে। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটারদের যেখানে আইপিএল ছাড়া অন্য কোনো ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতেন না, এবার তাঁরা খেলতে বাধ্য হচ্ছেন। কোহলি খেলবেন বিজয় হাজারে ট্রফিতে। রোহিত খেলতে যাচ্ছেন সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি।
টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া রোহিত এখন শুধু খেলছেন ওয়ানডে। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ব্যস্ত। শনিবার বিশাখাপত্তনমে হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিশাখাপত্তনম থেকে ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির নকআউট পর্বে তিনি মুম্বাইয়ের হয়ে খেলবেন। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সবশেষ রোহিত খেলেছেন ২০১২ সালে। সেবারও তিনি খেলেছিলেন মুম্বাইয়ের জার্সিতে।
মুম্বাই এবারের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ৫ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে চার ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে দলটি। লক্ষ্ণৌয়ে ৬ ও ৮ ডিসেম্বর লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে মুম্বাই খেলবে ছত্তিশগড় ও ওডিশার বিপক্ষে খেলবে মুম্বাই। ১২ থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্দোরে মুম্বাইয়ের নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো হতে পারে। মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এক সূত্রের বরাতে ভারতের এক দৈনিক প্রকাশ করেছে, ‘তিনি (রোহিত) মুম্বাইয়ের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির নকআউট পর্বে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।’
রোহিতের মতো কোহলিও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে অবসর নিয়েছেন। সামনে আইসিসির ওয়ানডে সংস্করণে বড় টুর্নামেন্ট ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কোহলি ও রোহিতের বয়স এখন ৩৭ ও ৩৮ বছর। এই টুর্নামেন্টের পরই যে তাঁরা (রোহিত-কোহলি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন, এটা অনেকটা নিশ্চিত। এক সংস্করণেই যেহেতু খেলছেন, সেহেতু আইসিসির এই ইভেন্টের আগে রোহিত-কোহলি ওয়ানডেতে কতটা ম্যাচ পান, সেটা নিয়ে নির্বাচকেরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন। তাঁদের তাই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলিয়ে ম্যাচের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। ওয়ানডেতে এখন তাঁর সেঞ্চুরি ৫৩। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সংখ্যা হলো ৮৪। রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রান করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। গতকাল ১০৫ রান করেও তাঁকে থাকতে হয়েছে পরাজিত দলে। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম ১১০ রান করে হয়েছেন ম্যাচসেরা।