সিলেটে দর্শকেরা গেট ভেঙে ঢুকে পড়লেন স্টেডিয়ামে

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠের বাইরে দেখা গেল উত্তেজনা। খেলা শুরুর ২০ মিনিট পর স্টেডিয়ামের তিন নম্বর গেটে ব্যাপক ভিড় জমে যায়। একপর্যায়ে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েন অনেক দর্শক। এ সময় টিকিট কেটে আসা সমর্থকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতিমূলক এই সিরিজ ঘিরে সিলেটের দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নির্ধারণ করেছিল টিকিটের দাম সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত। তবে খেলা শুরুর পর দর্শকদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে না পারায় এই ঘটনা ঘটে। পরে গেট ভেঙে প্রবেশকারীরা গ্যালারিতে চলে যান। এ সময় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সেনাবাহিনী। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি বিসিবির দায়িত্বশীল কারও কাছ থেকে।
ম্যাচের আগে বিসিবির কড়া নির্দেশনা ছিল দর্শকদের প্রতি। সে সব নির্দেশনা যেন ফুৎকারে উড়ে গেল দর্শকদের হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ায়। নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও তৈরি হলো সংশয়। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাসকিন আহমেদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডস ৮ উইকেটে তুলেছে ১৩৬ রান। জবাবে ১১ ওভারে ২ উইকেটেই ১০০ রান তুলে ফেলেছে বাংলাদেশ।