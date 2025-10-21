হোম > খেলা > ক্রিকেট

শুরুর ধাক্কা সামলে স্টাবসের ব্যাটে লড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    

৬৮ রানে অপরাজিত থেকে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবেন স্টাবস। তাঁর সঙ্গী ভারানে। ছবি: ক্রিকইনফো

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের করা ৩৩৩ রানের জবাবে দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। সে শুরুটা পায়নি সফরকারী দল। এরপরও বিপদে পড়তে হয়নি তাদের। ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাটে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে লড়াই করছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

২২ রানে প্রথম ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৪ রান করা রায়ান রিকেলটনকে মোহাম্মদ রিজওয়ানের ক্যাচ বানান শাহিন শাহ আফ্রিদি। স্টাবসের সঙ্গে জুটি জমে গেলেও হতাশ করেন এইডেন মার্করাম। ব্যক্তিগত ৩২ রানে সাজিদ খানের বলে আউট হয়ে ফেরেন অধিনায়ক। ৫৪ রানেই প্যাভিলিয়নে অতিথিদের দুই ওপেনার।

তখন মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের ৩৩৩ রানের জবাব দিতে বেশ বেগ পোহাতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। তৃতীয় উইকেটে স্টাবস ও টনি ডি জর্জির ব্যাটিং দৃঢ়তায় ভালোভাবেই ধাক্কা সামাল দেয় অতিথিরা। এই দুজন মিলে এনে দেন ১১৩ রান। ৫৫ রান করা জর্জিকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে জুটি ভাঙেন অভিষিক্ত আসিফ আফ্রিদি। জর্জির পর শেষ বিকেলে দেওয়াল্ড ব্রেভিসকেও হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। কোনো রান করতে পারেননি ব্রেভিস। আফ্রিদির দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়ে সাজঘরে হাঁটেন তরুণ ব্যাটার।

অপরপ্রান্তে ৬৮ রানে অপরাজিত আছেন স্টাবস। তাঁর সঙ্গে ১০ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন কাইল ভারানে। দ্বিতীয় দিন শেষে প্রথম ইনিংসে ১৪৮ রানে পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২ উইকেট নিতে ২৪ রান খরচ করেন আফ্রিদি। শাহিন ও সাজিদ নেন একটি করে উইকেট।

সম্পর্কিত

রিশাদ কি ‘রশিদ খান’ হয়ে উঠছেন

বাংলাদেশের ইনিংসে আজ যা ঘটেছে, তা আগে কখনোই হয়নি

রিশাদই টেনে তুললেন বাংলাদেশকে

৭ উইকেট নিয়ে মহারাজের তিন কীর্তি

মিরপুরে আজও হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশ

‘ভারতের সঙ্গে এমন অবিচারের কারণ কী, ব্যাখ্যা দিন’

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

‘বিশ্বকাপ থেকে এভাবে বিদায় নেওয়াটা সত্যিই হৃদয়বিদারক’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা