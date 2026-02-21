হোম > খেলা > ক্রিকেট

শূন্যের হ্যাটট্রিক করা অভিষেকেই আস্থা ভারতের

ক্রীড়া ডেস্ক    

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি এই ওপেনার। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আলোচনায় আছেন অভিষেক শর্মা। তবে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি ছুটিয়ে নয়, টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে। ব্যাট হাতে এমন বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলেও একাদশ থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট–এমনটাই জানালেন দলটির বোলিং কোচ মরনে মরকেল।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় অভিষেকের। গত দেড় বছরে প্রতিপক্ষের বোলারদের মনে ত্রাস ছড়িয়েছেন এই ওপনার। মারকুটে ব্যাটিংয়ে এরই মধ্যে নিজের জাত চিনিয়েছেন; দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি বেশ ধারাবাহিক তিনি। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের জন্য নতুন আতঙ্কের নাম অভিষেক।

ভারতের হয়ে ১৯২ স্ট্রাইকরেটে ১২৯৭ রান করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করেন অভিষেক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওপর প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল ভক্তদের। কিন্তু ৩ ম্যাচে ৮ বল মোকাবেলা করা এই ব্যাটার এখন পর্যন্ত রানের খাতাই খুলতে পারেননি। এরপরও তারকা ব্যাটারকে নিয়ে চিন্তিত নয় ভারত। সুপার এইটে নিজের মতো করে জ্বলে ওঠবেন অভিষেক–এমনটাই বিশ্বাস মরকেলের।

ভারতের সুপার এইটের যাত্রা শুরু হবে আগামীকাল। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে আয়োজকেরা। তার আগে সাংবাদিকদের মরকেল বলেন, ‘বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ধাপে আছি আমরা। আমি এক রকম নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, সে (অভিষেক) নিজেকে মেলে ধরবেই। শুধু দলের জন্যই নয়, খেলাটি যারা দেখছে সবার জন্যই সে জ্বলে উঠবে। ব্যাট হাতে সে বিনোদন দিতে পছন্দ করে। আর আমরা এটা দেখতে ভালোবাসি। নেটে সে দারুণ ব্যাটিং করছে। এখন কেবল ম্যাচে একটা ভালো শুরু দরকার। এরপর সেটা এগিয়ে নেওয়া।’

অভিষেকের বাজে সময়কে ক্রিকেটের অংশ বলেই মনে করছেন মরকেল, ‘দলে এটা নিয়ে (অভিষেকের অফ ফর্ম) কোনো আলোচনাই নেই। সে একজন বিশ্বমানের ক্রিকেটার। সৌভাগ্যবশত এই বিশ্বকাপে আমাদের কোনো না কোনো ব্যাটার ঠিকই দাঁড়িয়ে গেছে। অভিষেক এখন পর্যন্ত প্রত্যাশামতো রান করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

