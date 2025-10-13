রোমাঞ্চ জমিয়েও জিততে পারেনি বাংলাদেশ

শেষ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার জেতার জন্য দরকার ছিল ৮ রান। নাহিদা আক্তার প্রথম বলে চার ও তৃতীয় বলে ছক্কা মেরে নাটকীয় জয় নিশ্চিত করেন নাদিনে ডি ক্লার্ক। আর রোমাঞ্চ জাগিয়ে বাংলাদেশকে পুড়তে হয় হারের বেদনায়।
বিশাখাপট্টনমে ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। ২৩৩ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে জয়ের সম্ভাবনা ভালোই ছিল নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ৭৮ রানে তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ উইকেট। এরপর হাল ধরেন মারিজানে কেপ ও ক্লো ট্রায়ন। ষষ্ঠ উইকেটে ৮৫ রানের জুটি আশা বাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার। কেপকে ৫৬ ও ট্রায়নকে ৬২ রানে ফিরিয়ে লড়াইয়ে টিকে থাকে বাংলাদেশ। কিন্তু মাসাবাতা ক্লাসকে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন ডি ক্লার্ক। ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন তিনি।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে দুই আক্তার—শারমিন ও স্বর্ণার ফিফটিতে ভর করে ৬ উইকেটে ২৩২ রান তোলে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেওয়া বাংলাদেশকে ভালোই একটা শুরু এনে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার ফারজানা হক ও রুবাইয়া হায়দার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম শিকার হওয়ার আগে ৫২ বলে ২৫ করেন রুবাইয়া। ফারজানার সঙ্গে জুটি বেঁধে ২০ রান যোগ করেন শারমিন। ৩০ করে ফিরে যান ফারজানাও।
এরপর শারমিনের সঙ্গে জ্যোতির ৯১ বলে ৭৭ রানের জুটি। তাতেই দুই শ পেরোনো স্কোরের ভিত পেয়ে যায় বাংলাদেশ।
৩২ রান করে জ্যোতি আউট হয়ে গেলেও শারমিন আউট হওয়ার আগে ফিফটি করেন। ৭৭ বলে ৫০ করে রানআউট হয়ে যান তিনি। দুর্দান্ত খেলে ফিফটি করেছেন স্বর্ণাও। ৩৫ বলে অপরাজিত ৫১ করার পথে বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন স্বর্ণা। ৩টি চার ও সমান ছয়ে ৩৪ বলে ফিফটি করেছেন তিনি। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ১৪৫.৭১।