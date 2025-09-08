হোম > খেলা > ক্রিকেট

৩৪২ রানের হারকে লজ্জাজনক বলছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

ইংল্যান্ডের কাছে ৩৪২ রানের হার মানতে পারছেন না দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানে জয়ের রেকর্ডটা ৩২ মাস ধরে ভারতেরই ছিল। ২০২৩-এর জানুয়ারিতে তিরুবনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কাকে ৩১৭ রানে হারিয়েছিল ভারত। তিরুবনন্তপুরম থেকে সাড়ে ৮ হাজার কিলোমিটার দূরে সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড গতকাল ভেঙে দিল ভারতের এই রেকর্ড।

প্রথম দুই ম্যাচ জিতে যাওয়ায় সাউদাম্পটনে গতকাল ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচটা হয়ে যায় আনুষ্ঠানিকতার। এই ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচেই ইংল্যান্ড বারুদের মতো জ্বলে উঠেছে। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৪১৪ রান করেছে ইংল্যান্ড।জবাব দিতে নেমে ১২৫ বলেই খেলা শেষ প্রোটিয়াদের। ৭২ রানে গুটিয়ে গেলে প্রোটিয়ারা হেরে যায় ৩৪২ রানের বড় ব্যবধানে। ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জাজনক রেকর্ডটা এখন দক্ষিণ আফ্রিকার।

৩৪২ রানে হারের পর ভীষণ খেপেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কোচ শুকরি কনরাড। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এমন ঘটনা অস্ট্রেলিয়াতেও হয়েছে। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতার পরই এভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছি। তারা (অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড) ৪০০-এর বেশি রান করেছে। তবে আমাদের খেলা এমন এক ম্যাচে গিয়ে বাজে হয়, যখন সিরিজের সেই ম্যাচটা হয়ে যায় আনুষ্ঠানিকতার। আজকের (গতকাল) হারকে আমরা হালকাভাবে নিচ্ছি না। লজ্জাজনক এই হার।’

সাউদাম্পটনে গত রাতে আরও বেশি ব্যবধানে হারতে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২৪ রানে পরিণত হয় প্রোটিয়ারা। সপ্তম উইকেটে কেশব মহারাজ-করবিন বশের ২৭ বলে ২৫ রানের জুটিটাই ম্যাচে তাদের ইনিংস সর্বোচ্চ জুটি। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করেন বশ। ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার ৯ ওভারে ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। তিন ওভার মেডেন দিয়েছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে জিতল ইংল্যান্ড

কনরাডের মতে গতকাল ব্যাটিং-বোলিং সব বিভাগে দক্ষিণ আফ্রিকা যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে, সেটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ বলেন,‘কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আজ (গতকাল) সত্যিই অনেক বাজে খেলেছি। ইংল্যান্ডের মতো বড় দলের বিপক্ষে খেললে যখন আপনি সেরাটা না দিতে পারবেন, তখন এভাবেই মুখ থুবড়ে পড়বেন।’

অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডেও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের চিত্রনাট্যটা একই রকম। প্রথম দুই ম্যাচ হেরে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া গত ২৪ আগস্ট প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে জিতেছিল দাপটের সঙ্গে। ট্রাভিস হেড (১৪২), মিচেল মার্শ (১০০) ও ক্যামেরন গ্রিনের (১১৮) তিন সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া আগে ব্যাটিং নিয়ে ২ উইকেটে করেছিল ৪৩১ রান। জবাবে প্রোটিয়ারা ১৫৫ রানে গুটিয়ে যায়। সেদিনের ২৭৬ রানের হারের রেশ কাটতে না কাটতেই সাউদাম্পটনে গতকাল বিধ্বস্ত হয়েছে প্রোটিয়ারা। সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের জো রুট (১০০), জ্যাকব বেথেল (১১০)-এই দুই ব্যাটার সেঞ্চুরি করেছেন।

সম্পর্কিত

বিসিবির নির্বাচনে স্বার্থের সংঘাতের সুযোগ নেই

‘বাংলাদেশ সিরিজে ধরা খেয়ে সেই শিক্ষা কাজে লাগাচ্ছে পাকিস্তান’

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে জিতল ইংল্যান্ড

জিম্বাবুয়ের স্বপ্ন ভেঙে সিরিজ জিতল শ্রীলঙ্কা

২৭ কোটি টাকার ঘড়ি পরে আলোচনায় পান্ডিয়া

এশিয়া কাপের সর্বকালের সেরা একাদশে সাকিব, বাকিরা কারা

ভারতীয়দের পেছনে ফেলে শীর্ষে রাজা

পাকিস্তানে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন মাঠে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ১

‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই, নিজেদের খেলাটা খেলব’

বুলবুল-তামিমদের নির্বাচনের প্রধান কমিশনারের দায়িত্বে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা