সিরিজ শুরুর আগে ছিটকে গেলেন জেমিসন, কবে ফিরবেন

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড। ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা পেসার কাইল জেমিসন। এক বিবৃতিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে আগামীকালে সকালে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। তার আগে আজ শেষবারের মতো দলীয় অনুশীল করতে নেমেছিলেন জেমিসন। সেখানেই মাংসপেশিতে টান লাগে তাঁর। অস্বস্তি বোধ করছিলেন জেমিসন। তাই ঝুঁকি না নিয়ে ৩০ বছর বয়সী ক্রিকেটারদের দল থেকে বাদ দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার।
এর আগে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও পিঠের পুরনো চোটে ভুগেছেন জেমিসন। তাই এবারের চোট খুব বেশি গুরুতর না হলেও ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁক খেলানোর মতো সাহস দেখাতে চাননি ওয়াল্টার। পুনর্বাসনের জন্য ক্রাইস্টাচার্চ যাবেন জেমিসন। নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের আশা, আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে দলে ফিরবেন এই গতি তারকা। খুব দ্রুতই তার বদলির নাম জানিয়ে দেবে কিউইরা।
জেমিসন প্রসঙ্গে ওয়াল্টার বলেন, ‘অনুশীলনে বোলিং করার সময় জেমিসন মাংসপেশিতে চোট পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকির পথে যেতে চাইব না। মৌসুমের শুরুতেই এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়াটাই সঠিক মনে হয়েছে। এই বিশ্রাম পেয়ে জেমিসন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারবে।’
নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে স্কোয়াড: মিচেল সান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জেকব ডাফি, জ্যাক ফোকস, ম্যাট হেনরি, টম লাথাম, ড্যারেল মিচেল, রাচিন রবিন্দ্র, নাথান স্মিথ, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।