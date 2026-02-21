সুপার এইটের শুরুটা কেমন হবে পাকিস্তানের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। হারের শঙ্কায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ফাহিম আশরাফের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় তুলে নেয় ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। ৩ জয়ে ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে পা রেখেছে পাকিস্তান। শেষ আটের প্রথম ম্যাচেই আজ মাঠে নামছে সালমান আলী আগার দল– প্রতিপক্ষ শক্তিশালী নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে দৌড়ে এগিয়ে থাকবে। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
সুপার এইট
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-বার্নলি
রাত ৯টা, সরাসরি
ম্যানচেস্টার সিটি-নিউক্যাসল
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-লিডস ইউনাইটেড
রাত ৯টা, অ্যাস্টন ভিলা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২