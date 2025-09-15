ভারতের ‘অসভ্য’ আচরণে খেপেছেন শোয়েব আখতার

ভারত-পাকিস্তান মাঠের লড়াই এখন খুব একটা জমে না। দু্বাইয়ে গতকাল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রুপ পর্বের ম্যাচটা হয়েছে বড্ড একপেশে। কিন্তু ঠাণ্ডা পরিস্থিতি গরম করেছে ভারতই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এমন ‘অসভ্য’ আচরণ মেনে নিতে পারছেন না শোয়েব আখতার।
ম্যাচের শুরুতে টসের সময়ই পাওয়া গেছে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের শীতলতার ইঙ্গিত। দুই অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ও সূর্যকুমার যাদব তখন করমর্দন করেননি। ম্যাচ শেষেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। পাকিস্তানিদের সঙ্গে কেন হাত মেলায়নি, সেই ব্যাখ্যায় ভারতের দাবি, পেহেলগামে সন্ত্রাসীদের হামলায় হতাহতদের প্রতি সম্মান জানাতেই প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা করমর্দন করেননি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার জানিয়েছেন, এ জয় ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করা হয়েছে।
ভারতের এমন কর্মকাণ্ড দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন শোয়েব আখতার। ম্যাচ শেষে এক অনুষ্ঠানে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘আমি বাকরুদ্ধ। এটা দেখে ভীষণ হতাশ আমি। সাবাশ ভারত। ক্রিকেটটা ক্রিকেটের জায়গায় রাখুন দয়া করে। এর মধ্যে রাজনীতি মেশাবেন না।’ ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করার ঘটনা তো ঘটেছেই। এমনকি ম্যাচ শেষে হনহন করে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুমে গিয়ে সেটাতে তালা মেরে দিয়েছেন। আর সূর্যকুমার যাদব পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যা বলেছেন, সংবাদ সম্মেলনে পুনরায় সেটা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও ভারতীয় সরকারের সম্মতিতেই এমনটা করেছেন সূর্যকুমার-পান্ডিয়ারা (পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানো)।
ম্যাচ শেষে করমর্দন না করায় পাকিস্তানি অধিনায়ক সালমান পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন। শোয়েব আখতার বলেন, ‘আপনাদের সঙ্গে অনেক ভালো কথা বলেছি। করমর্দন না করার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি আপনার ঘরের ভেতরেও তো হয়। সবকিছু ভুলে ক্রিকেটে ফিরে আসুন। হাত মেলান।’ এরই মধ্যে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে বলে হিন্দুস্তান টাইমসের আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে হয়েছে কঠোর সমালোচনা। ম্যাচ বয়কটের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে দুবাইয়ে গতকাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। সব ছাপিয়ে ম্যাচটা মাঠে গড়িয়েছে। ২৫ বল হাতে রেখে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে।
আরও পড়ুন: