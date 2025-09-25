হোম > খেলা > ক্রিকেট

পাকিস্তানকে হারিয়ে কি ফাইনালের টিকিট কাটতে পারবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি অলিখিত সেমিফাইনাল। ছবি: ক্রিকইনফো

দুবাইয়ে গত রাতে ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। তাতে ভারত কেটেছে ২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালের টিকিট। তাতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এদিকে ফুটবলে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইউরোপা লিগ

ভিএফবি স্টুটগার্ট-সেল্‌তা ভিগো

রাত ১টা

সরাসরি

রেড বুল সালজবুর্গ-পোর্তো

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

অ্যাস্টন ভিলা-বোলোনিয়া

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

টেনিস খেলা সরাসরি

জাপান ওপেন

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

