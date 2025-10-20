ভারতের হারের পর ক্রিকেটের এই ‘সিস্টেম’কে ধুয়ে দিয়েছেন গাভাস্কার

একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটলেই হলো। সুনীল গাভাস্কার চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে চাঁচাছোলা মন্তব্য করে বসেন ভারতীয় এই কিংবদন্তি। পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডে শেষেও ক্রিকেটের এক পদ্ধতিগত ব্যাপার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন গাভাস্কার।
পার্থে গতকাল ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডেতে সব মিলিয়ে খেলা হয়েছে ৪৭.১ ওভার। একটা ওয়ানডে ম্যাচে যখন এক ইনিংসেরও সমান খেলা হয় না, তখন ব্যাটিং ব্যর্থতাই চোখের সামনে ভেসে আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যাচটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন বৃষ্টি কী পরিমাণ ঝামেলা সৃষ্টি করেছে! টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে চারবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ইনিংসের দৈর্ঘ্য ৫০ ওভার থেকে ২৬ ওভারে নেমে এসেছে। ভারত ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ১৩৬ রান। কিন্তু ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্যটা হয়ে গেছে ২৬ ওভারে ১৩১ রানের।
ভারতের ইনিংসের চেয়ে ৫ রান কম পেয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে হেসেখেলে। বৃষ্টি আইনে ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অজিরা। ভারতের হারের পর এই ডিএলএস মেথডকেই ধুয়ে দিয়েছেন গাভাস্কার। তাঁর মতে এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ইন্ডিয়া টুডেকে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘হয়তো এখানে আরও একটু স্বচ্ছতা আনা যেতে পরে। বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা বন্ধ হলে এমনভাবে কাজটা করা উচিত যাতে দুই দলেরই মনে হয় সমান সুযোগসুবিধা পেয়েছে তারা।’
ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে গেলে প্রতিপক্ষের সামনে কত লক্ষ্য হবে, ডিএলএসের মতো আরও একটি পদ্ধতি আছে। ভি জয়দেবন নামে ভারতীয় এক প্রকৌশলীর নামে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে বলা হয় ভিজেডি মেথড। তাঁর আশা ছিল ভিজেডি মেথড ক্রিকেটের অনেক উপকার করবে। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্ডিয়া টুডেকে গাভাস্কার বলেন, ‘আমার মতে অনেক মানুষই এই নিয়মটা বুঝবে না। তবে এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এক ভারতীয় ভিজেডি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এটা অনেক উপকার করবে। দুই দলের জন্যই সাম্যাবস্থা নিয়ে আসবে। বিসিসিআই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভিজেডি মেথড ব্যবহার করে থাকে। যদিও আমি নিশ্চিত না এই ব্যাপারে।’
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে নতুন যুগ শুরু হলো ভারতের। পার্থে গতকাল প্রথম ওয়ানডে দিয়েই এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে পথচলা শুরু করেছেন শুবমান গিল। প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়া। গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ওয়ানডে জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ।