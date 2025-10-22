এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের এবার আরেক ‘নাটক’

ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের এক মাস হতে চলল। দুবাইয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে নবম এশিয়া কাপের শিরোপা ঘরে তোলে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু সেই ট্রফি যে এখনো বুঝেই পায়নি সূর্যকুমারের দল।
টেলিকম এশিয়া স্পোর্ট নামে এক ওয়েবসাইটের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছেন। সেখানে ভারতের প্রাপ্য এশিয়া কাপ ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ১০ নভেম্বর হতে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠান। ভারতের বার্তা সংস্থা আইএএনএস-এর বরাতে নাকভি বলেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও এসিসির মধ্যে চিঠি আদানপ্রদান হয়েছে। এসিসি সূর্যকুমার যাদব ও তাঁর দলকে ট্রফি দিয়ে দেবে। বিসিসিআই কর্মকর্তা রাজীব শুক্লা সেখানে থাকবেন।’
এশিয়া কাপের ট্রফি দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তরে রাখা হয়েছে। সেই ট্রফি বিসিসিআইয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে বলে দাবি ভারতের। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রের বরাতে এনডিটিভি গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নাকভির এমন শর্তে বোর্ড রাজি নয়। এসিসি প্রধানের হাত থেকে কিছুতেই ট্রফি নেবেন না বিসিসিআই কর্মকর্তারা। এখন তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এদিকে মহসিন নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, ‘মাঠের ক্রিকেটেও অপারেশন সিঁদুর। সেই একই ফল। এবারও জিতল ভারত।’ নাকভিও তখন পাল্টা দিয়েছিলেন। পিসিবি চেয়ারম্যান তখন লিখেছিলেন, ‘যদি যুদ্ধেই তোমাদের গর্ব করার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের পাতায় এরই মধ্যে পাকিস্তানের কাছে তোমাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা লেখা হয়ে গেছে। ক্রিকেট দিয়ে সেটা বদলানো সম্ভব না।’
এশিয়া কাপ শেষে ভারত-পাকিস্তান দুই দলই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ভারত নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তারা ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল। এবার ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছে তিন ওয়ানডে ও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। আর পাকিস্তান আতিথেয়তা দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ চলছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা।