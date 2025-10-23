সিরিজ জিততে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই নামছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে।
সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচেও আগে ব্যাটিং নিয়েছেন তিনি। একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ।
নাসুমের সঙ্গে আজ স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। যাঁদের মধ্যে রিশাদ ব্যাটিংয়ে শেষের দিকে ঝড় তুলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলছে। সফরকারীদের একাদশে আছেন চার স্বীকৃত স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। আলিক আথানাজও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ১৪ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। তিন ওভার মেডেন দিয়েছিলেন তিনি।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিন টি-টোয়েন্টি। সাদা বলের এই সিরিজটি হবে চট্টগ্রামে।
বাংলাদেশের একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন