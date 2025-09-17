সাকিবের তাণ্ডবও বাঁচাতে পারল না অ্যান্টিগাকে

সাকিব আল হাসান যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, তখন অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের স্কোর ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩১ রান। সে সময় ব্যাটিংয়ে নেমে সাকিব তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৯ বলে ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। কিন্তু তাঁর এই তাণ্ডবও যে যথেষ্ট ছিল না অ্যান্টিগার জন্য।
গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স এলিমিনেটর। দুই দলের জন্য ম্যাচটি বাঁচা-মরার ম্যাচ। কারণ, পরাজিত দলের টুর্নামেন্ট থেকে বেজে যাবে বিদায়ঘণ্টা। দলের প্রয়োজনে তিনি ঝড় তোলার পরও অ্যান্টিগার স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান ওঠেনি। ১৬৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স টুর্নামেন্টে নিজেদের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে।
বর্তমান টি-টোয়েন্টিতে স্কোরবোর্ডে ১৬৬ রান তোলার পর বোলিংয়ে আশ্চর্যজনক কিছু না করলে ম্যাচ জেতা কঠিন। বাঁচা-মরার ম্যাচে আজ প্রতিপক্ষের দ্রুত উইকেট তুলে নেওয়ার কাজটা ঠিকই করেছে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। ১৬৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩.১ ওভারে ১ উইকেটে ২৫ রানে পরিণত হয় ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। ত্রিনবাগো ওপেনার কলিন মুনরোর (১২ বলে ১৪) উইকেটটা নিয়েছেন রাকিম কর্নওয়াল।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ত্রিনবাগো অধিনায়ক নিকোলাস পুরান যা করলেন, তাতে ছন্নছাড়া হয়ে যায় অ্যান্টিগা। ৫৩ বলে ৯০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন পুরান। বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পথে মেরেছেন ৮ ছক্কা ও ৩ চার। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে অ্যালেক্স হেলস ও পুরান ৮৬ বলে ১৪৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে মাঠ ছাড়েন। ১৫ বল হাতে রেখে পাওয়া ৯ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন পুরান।
প্রভিডেন্সে আজ এলিমিনেটরে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক পুরান। আগে ব্যাটিং পাওয়া অ্যান্টিগা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ১৬৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন আন্দ্রিস গাউস। ৪৫ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ৩ ছক্কা। তবে ১৬৬ পর্যন্ত যাওয়ার পেছনে বড় অবদান সাকিবের। ১৮তম ওভারে এসে সাকিব ত্রিনবাগো স্পিনার সুনীল নারাইনের বলে ডট খেলেন। এরপর বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মেরেছেন তিন চার ও এক ছক্কা। ত্রিনবাগোর সৌরভ নেত্রাভালকার ৪ ওভারে ২৩ রান খরচ করে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স খেলতে নামবে শনিবার বাংলাদেশ সময় সকালে। তবে তাদের প্রতিপক্ষ জানা যাবে আগামীকাল প্রথম কোয়ালিফায়ার শেষে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স-সেন্ট লুসিয়া কিংস। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি উঠে যাবে ফাইনালে। পরাজিত দলকে ত্রিনবাগোর বিপক্ষে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলতে হবে।