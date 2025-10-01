হোম > খেলা > ক্রিকেট

আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করুন: তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিসিবি নির্বাচন থেকে নিজের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন তামিম ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তামিম ইকবাল। জাতীয় দলের একসময়কার ওপেনারের দাবি, নির্বাচন নিয়ে ফিক্সিং চলেছে বিসিবিতে। তাই ক্রিকেটের ফিক্সিংয়ের আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করা জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

এবারের বিসিবি নির্বাচন দেশের ক্রিকেটের জন্য কালো দাগ হয়ে থাকবে বলে মনে করেন তামিম। মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর তিনি বলেন, ‘আপনার ক্রিকেট থেকে ফিক্সিং বন্ধের কথা বলেন। আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করুন, এরপর ক্রিকেটের ফিক্সিং বন্ধ কইরেন। এটা কোনো নির্বাচন ছিল না। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে এই নির্বাচন কালো দাগ হয়ে থাকবে। বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা ইচ্ছা তা-ই করা হচ্ছে। এটা কোনো সুন্দর প্রক্রিয়া হতে পারে না। যাঁরা বোর্ডে আছেন, তাঁরা চাইলে এভাবে নির্বাচন করতে পারেন, জিততেও পারেন। তবে ক্রিকেট আজ শতভাগ হেরে গেল।’

আগামী ৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনের প্রার্থিতা প্ররত্যাহারের শেষ সময়। তার আগে সকাল ১০টার দিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত বিসিবি অফিসে হাজির হন তামিম। এরপর দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন তিনি।

তামিমের সঙ্গে প্রার্থিতা প্রতাহার করেন আরও ১১ জন। তাঁরা হলেন সাঈদ ইব্রাহিম আহমেদ, মির হেলাল, ইসরাফিল খসরু, রফিকুল ইসলাম বাবু, ইয়াসির আব্বাস, সাব্বির আহমেদ রুবেল, মাসুদুজ্জামান, অসিফ রব্বানী, সৈয়দ বুরহান হোসেন পাপ্পু, সিরাজ উদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর ও তৌহিদ তারেক।

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

বিসিবি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি একটি সরকারি গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তামিম। তাই চূড়ান্ত যাচাইবাছাই শেষ মনোনয়ন টিকে গেলেও স্বেচ্ছায় বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জাতীয় দলের একসময়কার নিয়মিত মুখ।

সম্পর্কিত

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগে মনোনয়ন প্রত্যাহার, তামিমের পাশে আরও ক্লাব-সংগঠক

নতুন সিরিজে নতুন শুরুর তাগিদ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়

বাড়ছে হার্দিকের ফেরার অপেক্ষা, অস্ট্রেলিয়া সফরে অনিশ্চিত

বিদেশি লিগে খেলতে পারবে না পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, কেন

আইচ মোল্লার অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয়ে ফিরল ঢাকা মহানগর

পাকিস্তান টেস্ট দলে ‘বুড়ো’ আফ্রিদি

লিটন ক্ষমা চাইলেন, শোনালেন আশার কথাও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা