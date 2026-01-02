হোম > খেলা > ক্রিকেট

জুনে অস্ট্রেলিয়া, আগস্টে বাংলাদেশে আসছে ভারত

ব্যস্ত সূচি অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের জন্য

চলতি বছর একগাদা ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালের হোম সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই সময়কালে নিজেদের মাঠে পাঁচটি দলের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে লিটন দাস, মেহেদি হাসান মিরাজরা। এর মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ডের মতো ক্রিকেট বিশ্বের শক্তিশালী দলগুলো।

ওয়ানডে দিয়ে নিজেদের মাঠে চলতি বছর শুরু করবে বাংলাদেশ। এই সংস্করণে তিনটি ম্যাচ খেলতে আগামী মার্চে ঢাকায় আসবে পাকিস্তান। ১২, ১৪ ও ১৬ মার্চ ম্যাচ তিনটি খেলবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এরপর মে মাসে বাংলাদেশে এসে দুটি টেস্ট খেলবে দলটি। লাল বলের ম্যাচ দুটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ

তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে এপ্রিলে বাংলাদেশ সফর করবে নিউজিল্যান্ড। জুনে অস্ট্রেলিয়াকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। অজিদের বিপক্ষে সমান তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা।

সমান সংখ্যক ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে আগস্টে আসবে ভারত। সিরিজ দুটি গত বছর হওয়ার কথা থাকলেও স্থগিত করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নতুন সূচিতে চলতি বছর বাংলাদেশে খেলতে আসবে তারা। নিজেদের মাঠে বাংলাদেশ সবশেষ সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে দুটি টেস্ট খেলতে আগামী অক্টোবরে ঢাকায় পা রাখবে ক্যারিবীয়রা।

২০২৬ সালে নিজেদের মাঠে বাংলাদেশের যত ম্যাচ:

পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর: মার্চ ২০২৬ (ওয়ানডে সিরিজ)

আগমন: ৯ মার্চ ২০২৬

ম্যাচ: ৩টি ওয়ানডে

১২ মার্চ ২০২৬ - ১ম ওয়ানডে

১৪ মার্চ ২০২৬ - ২য় ওয়ানডে

১৬ মার্চ ২০২৬ - ৩য় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর: এপ্রিল-মে ২০২৬ (ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ)

আগমন: ১৩ এপ্রিল ২০২৬

ম্যাচ: ৩টি ওয়ানডে, ৩টি টি-টোয়েন্টি

ওয়ানডে সিরিজ

১৭ এপ্রিল ২০২৬ - ১ম ওয়ানডে

২০ এপ্রিল ২০২৬ - ২য় ওয়ানডে

২৩ এপ্রিল ২০২৬ - ৩য় ওয়ানডে

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

২৭ এপ্রিল ২০২৬ - ১ম টি-টোয়েন্টি

২৯ এপ্রিল ২০২৬ – ২য় টি-২০আই

২ মে ২০২৬ – ৩য় টি-২০আই

পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর: মে ২০২৬ (আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ)

আগমন: ৪ মে ২০২৬

ম্যাচ: ২টি টেস্ট

৮–১২ মে ২০২৬ – ১ম টেস্ট

১৬–২০ মে ২০২৬ – ২য় টেস্ট

অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর: জুন ২০২৬ (ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ)

আগমন: ২ জুন ২০২৬

ম্যাচ: ৩টি ওয়ানডে, ৩টি টি-টোয়েন্টি

ওয়ানডে সিরিজ

৫ জুন ২০২৬ – ১ম ওয়ানডে

৮ জুন ২০২৬ – ২য় ওয়ানডে

১১ জুন ২০২৬ – ৩য় ওয়ানডে

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

১৫ জুন ২০২৬ – ১ম টি-টোয়েন্টি

১৮ জুন ২০২৬ – ২য় টি-টোয়েন্টি

২০ জুন ২০২৬ – ৩য় টি-টোয়েন্টি

ভারতের বাংলাদেশ সফর: আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৬ (ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ)

আগমন: ২৮ আগস্ট ২০২৬

ম্যাচ: ৩টি ওয়ানডে, ৩টি টি-টোয়েন্টি

ওয়ানডে সিরিজ

১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ১ম ওয়ানডে

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ২য় ওয়ানডে

৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ৩য় ওয়ানডে

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ১ম টি-টোয়েন্টি

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ২য় টি-টোয়েন্টি

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ৩য় টি-টোয়েন্টি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর: অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৬ (আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ)

আগমন: ১৮ অক্টোবর ২০২৬

ম্যাচ: ২টি টেস্ট

২২-২৪ অক্টোবর ২০২৬ – তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ

২৮ অক্টোবর-১ নভেম্বর ২০২৬ – ১ম টেস্ট

৫–৯ নভেম্বর ২০২৬ – ২য় টেস্ট

