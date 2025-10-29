সিরিজে ফিরতে পারবে কি বাংলাদেশ

‘এটা না হয়ে যদি ওটা হতো’—এমন একটা আফসোস যেন চিরসঙ্গী বাংলাদেশের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি হারের পরও সেটার ব্যতিক্রম হয়নি। খেলা শেষে দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে তানজিম হাসান সাকিব বললেন—টপ কিংবা মিডল অর্ডারের কেউ একজন যদি উইকেটে থিতু হতেন, তাহলে তাঁদের হারতে হতো না!
ফেলে আসা ম্যাচটি নিয়ে বেশি ভাববার সুযোগ নেই দলের। আজই আবার নেমে পড়তে হচ্ছে মাঠে, সিরিজ রক্ষার লড়াইয়ে। অথচ চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির আগে চাপে থাকার কথা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ওয়ানডে সিরিজ জিতে তাদের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল বাংলাদেশই। চেনা মাঠ, চেনা কন্ডিশন, গ্যালারি ভর্তি দর্শকের সমর্থন—কোনো কিছুই কাজে আসেনি। কাজে আসেনি ব্যাটারদের ব্যর্থতায়। অথচ চট্টগ্রামের উইকেটে ব্যাট করা মোটেও কঠিন ছিল না। প্রথম ৫৭ রান তুলতেই বাংলাদেশ খুইয়েছে ৫ উইকেট। কিন্তু শেষ ৫ উইকেটে বাংলাদেশ তুলেছে ৯২ রান। শিশিরের প্রভাবে শেষের দিকে ব্যাটে ঠিকই আসছিল বল; কিন্তু খেলার মতো দলের স্বীকৃত ব্যাটাররা আগেই ফিরে গেছেন। কেউ একজন থাকলে তানজিমের বিশ্বাস, হারতে হতো না বাংলাদেশকে।
তানজিম যা বলছেন, তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের নায়ক রভম্যান পাওয়েল। ম্যাচে শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাওয়েল বলেছেন, ‘এটা পরিষ্কার, বাংলাদেশের মূল ব্যাটারের কেউ আরও লম্বা সময় কাটাতে পারলে আমরা চাপে পড়ে যেতাম। কারণ, শেষ দিকে মাঠ (শিশিরে) ভিজে গিয়েছিল।’ ওই ভেজা মাঠেও বোলাররা দুর্দান্ত বোলিং করে গেছে বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ জিতছে বলে মনে করেন পাওয়েল।
পরে ব্যাট করেও শিশিরের সুবিধা নিতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের শেষার্ধে শিশিরের দিকে তাকিয়ে টস জিতলে আগে হয়তো ব্যাটিংই বেছে নেবে টসজয়ী দল। তবে আজকের ম্যাচে আছে বৃষ্টির হালকা পূর্বাভাস। রাতে ম্যাচের শেষ দিকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ।
বৃষ্টি নয়, উজ্জ্বল একটা দিনও চাওয়া বাংলাদেশের। সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচ স্বাগতিকদের জিততে হবে। ক্রিকেটে ছোট এই সংস্করণে এ সময়ে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিক। গত টানা চারটি সিরিজে তানজিদ তামিম-মোস্তাফিজুর রহমানরা শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও আফগানিস্তানকে হারিয়েছে। এই অবস্থায় যখন আশা করা হয়েছিল ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও জিততে বাংলাদেশ, তখনই হতাশ করলেন ব্যাটাররা। উইকেটে ব্যাটাররা থিতু হতে না পারায় কোনো জুটি গড়ে ওঠেনি।
উইন্ডিজ ইনিংসে কেউ ফিফটি করেননি, ফিফটি নেই বাংলাদেশ ইনিংসেও। তবু তাদের ইনিংসে ছিল দুটি ফিফটি প্লাস জুটি। কিন্তু বাংলাদেশ ইনিংসে একটিও পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের জুটি ছিল না। বাংলাদেশের বড় জুটি ৪০ রানের, সেটিও এসেছে সপ্তম উইকেটে। ব্যাটাদের দ্রুত আসা-যাওয়াতেই টপ কিংবা মিডল অর্ডারে বড় কোনো জুটি গড়ে ওঠেনি। আর এটিই দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।
আগের ম্যাচে যা পারেননি সাইফ-লিটনরা, আজ সিরিজ বাঁচাতে হলে সেটা করতেই হবে তাঁদের।