ক্যাচ ধরব না আমার ইচ্ছা, বাংলাদেশের ফিল্ডারদের নাসিরের খোঁচা

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে যেন হাতে মাখন লাগিয়ে ফিল্ডিং করতে নেমেছিল বাংলাদেশ। একের পর এক ক্যাচ ফসকে যাওয়া সেটাই বলে। ফিল্ডারদের এমন বাজে অবস্থা দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খোঁচা দিয়েছেন জাতীয় দলে একসময় নিয়মিত খেলা অলরাউন্ডার নাসির হোসেন।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে নাসির লিখেছেন, ‘আমি ক্যাচ ধরব না আমার ইচ্ছা। তারপরও আমরা ম্যাচ জিতব ইনশাআল্লাহ।’
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬৮ রান করে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের এই পুঁজিতে অবদান আছে বাংলাদেশের। প্রতিপক্ষের ইনিংসে তিনটি ক্যাচ ছেড়েছে বাংলাদেশ। সেই সুযোগে নিজেদের রান বাড়িয়ে নিয়েছেন দাসুন শানাকা, চারিত আসালাঙ্কারা।
মোস্তাফিজুর রহমানের করা ১৭ তম ওভারে প্রথম ক্যাচ ছাড়ে বাংলাদেশ। সে ওভারের পঞ্চম বলে শানাকার ক্যাচ ফেলে দেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী।
শরিফুল ইসলামের করা তার পরের ওভারে আসালাঙ্কার ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হন তাওহীদ হৃদয়। মোস্তাফিজের করা ১৯তম ওভারেও লঙ্কান অধিনায়কের ক্যাচ ছাড়েন এই তরুণ ব্যাটার। হৃদয়, শামিমরা এভাবে ক্যাচ ছাড়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ভক্তরা। বাদ গেলেন না নাসিরও।