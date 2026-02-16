হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের চতুর্থ সারির দলের কাছে হারবে পাকিস্তান, মনে করেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার

ক্রীড়া ডেস্ক    

সবশেষ ম্যাচে ৬১ রানে হেরেছে পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

মাঠের খেলায় আরও একবার ভারতের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল পাকিস্তান। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রতিবেশীদের কাছে ৬১ রানে হেরেছে তারা। এমন হারের পর দলটির কঠোর সমালোচনা করলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। পাকিস্তান ভারতের চতুর্থ সারির দলের কাছেও হারবে বলেই বিশ্বাস তাঁর।

কলম্বোর প্রেমাদাসা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৭৫ রান তোলে ভারত। জবাবে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২ ওভার আগেই ১১৪ রানে থামে পাকিস্তান। শ্রীকান্তের মতে, ব্যাটিং কিংবা বোলিং–কোনো বিভাগেই আর আগের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে না পাকিস্তান।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেন, ‘ভারতের চতুর্থ সারির একাদশও তাদেরকে (পাকিস্তান) হারিয়ে দেবে। এখন ভারতের বলা উচিত হবে–আমাদের মূল দলের দরকার নেই, ‘সি’ দল তোমাদের বিপক্ষে খেলবে। তোমরা আমাদের ডাকো, আমরা তোমাদের হারিয়ে দিয়ে যাব।’ ভারতের ‘সি’ দল তাদের হারিয়ে দেবে।’

পাকিস্তানের ক্রিকেটের অধঃপতনের কারণে আর ভারত-পাকিস্তান লড়াই আগের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীপূর্ণ হচ্ছে না বলে মনে করেন শ্রীকান্ত, ‘শাহিন আফ্রিদিকে নিয়ে যে ভীতিকর হাইপ ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে। এমন পাকিস্তানকে আগে কখনো দেখেছেন? ওয়াকার ইউনিস, ইমরান খান, ওয়াসিম আকরাম, এরপর আরও কতজন-আকিব জাভেদসহ কত বোলার ছিল? অথচ এখন একজন পেসার খুঁজে পেতে তারা হিমশিম খাচ্ছে। তাদের দেশে ক্রিকেটের কি এতটাই অধঃপতন হয়েছে?’

পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনের সমালোচনা করে শ্রীকান্ত বলেন, ‘পাকিস্তান দলে এখন আর আগের মতো ভালো ব্যাটার নেই। বাবর আজম যদি আপনার মূল ব্যাটার হয় তাহলে আপনাকে টি-টোয়েন্টি ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই সংস্করণ খেলার দরকার নেই। এটা আমার দেখা পাকিস্তানের সবচেয়ে বাজে ব্যাটিং লাইন-আপের একটি। সাঈদ আনোয়ার, ইনজামাম-উল-হকদের দেখেছি। তার আগে রামিজ রাজাদের ব্যাটিং দেখেছি; কী দুর্দান্ত ব্যাটিং দলই না ছিল সেটি!’

