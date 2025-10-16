ভারতের লিগসহ তিন লিগে নাম লেখালেন সাকিব

বাংলাদেশের জার্সিতে সবশেষ সাকিব আল হাসান খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন তিনি। বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি, টি-টেন লিগে খেলেছেন তিনি। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এবার ভারতের লিগসহ একই দিনে নাম লিখিয়েছেন তিন লিগে।
২৫ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরের শ্রীনগরের বকশী স্টেডিয়ামে হবে ইন্ডিয়ান হেভেন লিগ। এই লিগে খেলবেন সাকিব। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ভারতের এই লিগে খেলার কথা নিশ্চিত করেছেন। ইউনিভার্স বস নামে পরিচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, অস্ট্রেলিয়ার শন মার্শসহ তারকা ক্রিকেটারদের দেখা যাবে ইন্ডিয়ান হেভেন লিগে। তবে ভারতের এই লিগ টি-টোয়েন্টি নাকি টি-টেন সংস্করণে হবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
সাকিব একই দিনে আবুধাবি টি-টেন লিগ ও গ্লোবাল ক্রিকেট লিগ ইউএসএতে নাম লিখিয়েছেন। আবুধাবি টি-টেন লিগের দল রয়্যাল চ্যাম্পস সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে খেলবেন জেসন রয়, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের মতো তারকা ক্রিকেটাররা। ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। আর গ্লোবাল ক্রিকেট লিগ (জিসিএল) ইউএসএতে সাকিবকে নিয়েছে হিউস্টন রাইডার্স। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে নেওয়ার কথা সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছে হিউস্টন। সাকিবের পাশাপাশি মোহাম্মদ আমির, আন্দ্রে ফ্লেচার, ইমাদ ওয়াসিম, মার্টিন গাপটিল, ইমরান তাহিরদের মতো তারকা ক্রিকেটাররা খেলবেন জিসিএল ইউএসএতে। ২৪ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে ছয় দলের জিসিএল ইউএসএ।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সাকিব একের পর এক শিরোপাও জিতেছেন গত পাঁচ মাসে। মে মাসে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) জিতেছে তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স। ফাইনালে খেলার সুযোগ না পেলেও চ্যাম্পিয়ন লাহোর তাঁকে নিয়ে পোস্ট দিয়েছিল। কদিন আগে জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ টুর্নামেন্ট। এবার তিনি খেলেছেন আটলান্টা ফায়ারের হয়ে। পরশু আরেক টুর্নামেন্ট কানাডা সুপার সিক্সটিতে তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ব্র্যাম্পটন ব্লিটজের কাছে ৮ উইকেটে হেরে শিরোপা খুইয়েছে সাকিবের দল।