হোম > খেলা > ক্রিকেট

শেষ ম্যাচে ২০০ করে জিতেছে আফগানরা

ক্রীড়া ডেস্ক    

কানাডার বিপক্ষে জয়ের পর উদযাপন আফগান ক্রিকেটারদের। ছবি: এএফপি

ব্যাট হাতে ইব্রাহিম জাদরানের দুর্দান্ত এক ইনিংস, আর বল হাতে মোহাম্মদ নবির কিপ্টে এবং কার্যকর বোলিং। এই দুইয়ের মাঝে পড়ে নাস্তানাবুদ কানাডা। হেরেছে ৮২ রানে।

আফগানিস্তান রেকর্ড ২০০ রানের স্কোর গড়লেই বোঝা গিয়েছিল এই রান তাড়া করতে পারবে না কানাডা। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই; আফগানদের রানের নিচে চাপা পড়েছে কানাডা।

গতকাল চেন্নাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তোলে আফগানরা। বিশ্বকাপে এটাই আফগানদের সর্বোচ্চ স্কোর। রেকর্ড এই স্কোরে বড় অবদান ইব্রাহিম জাদরানের। ৫৬ বলে ৯৫ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৭টি চার ও ৫টি ছয়ে সাজানো তাঁর এই ইনিংসের স্ট্রাইকরেট ১৬৯.৬৪। টি-টোয়েন্টিতে এটি তাঁর ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস। ৩২ বলে ৪৪ রান করে এই স্কোরে অবদান রাখেন সেদিকুল্লাহ আতালও।

২০১ রানের বড় লক্ষ্য তাড়ায় কানাডা ৪৮ রানে হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অলআউট হতে হয়নি। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৮ রান তুলে হেরেছে ৮২ রানে। বল হাতে সবচে সফল মোহাম্মদ নবি; কিপটে বোলিংয়ের ৪ উইকেট নিয়েছে মাত্র ৭ রান দিয়ে।

আগেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়া আফগানদের এটি টানা দ্বিতীয় জয়। আগের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল তারা।

সম্পর্কিত

‘সবাই আন্ডারডগের গল্পই ভালোবাসে’

বিশ্বকাপে ভরাডুবিতে অজি ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের ময়নাতদন্তের ঘোষণা

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ১৬ বছরের অপেক্ষা ফুরাল জিম্বাবুয়ের

১৬ বছরে যা পারেনি, জিম্বাবুয়ে আজ কি সেটা করতে পারবে

৮ লাখ টাকা বেতন পাচ্ছেন চার ক্রিকেটার, তাসকিনের অবনতি

বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর অলিম্পিক নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্ট্রেলিয়া

বিসিবির কাছ থেকে কোটি টাকা বুঝে পেলেন নাঈম শেখ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার পর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজও

‘ভারতকে আমাদের সময়েই পাকিস্তান হারাতে পেরেছে, আপনারা তো পারেননি’

বিশ্বকাপে বাজে রেকর্ডে সাকিব-তামিমদের পাশে ভারতের অভিষেক, সামনেই সৌম্য-আফ্রিদি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা