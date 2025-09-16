‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আলোচনা যেন শেষ হয়েও শেষ হবার নয়। এবার এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের ৭ উইকেটের জয় ছাপিয়ে রাজনৈতিক ব্যাপার মুখ্য হয়ে উঠেছে। ভারতের হ্যান্ডশেক না করা নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ করছে পাকিস্তান। যদিও সুনীল গাভাস্কার এসব ব্যাপার নিয়ে তেমন একটা চিন্তিত নন।
দুবাইয়ে পরশু টসের আগেই ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট পাকিস্তান দলপতি সালমান আলী আঘাকে ভারতের দলপতি সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্যতামূলক হাতও মেলাননি সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা। ভারত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গেলেও পাকিস্তানি অধিনায়ক সালমান ম্যাচ পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছিলেন। সালমানের এমন কর্মকাণ্ডে উল্টো তাঁকেই (সালমান) ধুয়ে দিয়েছেন গাভাস্কার। ইন্ডিয়া টুডেকে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘আমার মনে হয় না এটা তেমন কোনো পার্থক্য তৈরি করে দিত। সাধারণত মানুষজন শুনতে চায় ম্যাচজয়ী অধিনায়ক কী বলছে। অন্য পক্ষের কাছ থেকে কোনো অজুহাত শুনতে চায় না কেউ।’
এ বছরের এপ্রিলে পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। যুদ্ধবিরতির পরও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধংদেহী অবস্থা চলছে। ক্রিকেটও এটার প্রভাবমুক্ত নয়। দুবাইয়ে পরশু ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেননি। ভারতীয় অধিনায়কের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও ভারত সরকারের কথা মেনেই এমনটা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ম্যাচ শেষে সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটাররা হনহন করে ড্রেসিংরুমে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিলেন।
সরাসরি না বললেও গাভাস্কার যেন পাকিস্তান ম্যাচে সূর্যকুমারের কাজকেই সমর্থন করেছেন। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘খেলাধুলা, রাজনীতিকে আলাদা করার কিছু নেই। আপনি বছরের পর বছর যদি ইতিহাস দেখেন, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আমি কারও (সূর্যকুমার যাদবের হ্যান্ডশেক না করা) সমালোচনা করতে চাই না। কোনো তর্কও করব না। যখন আপনি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করেন, তখন আপনাআপনি সেই পলিসির ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন।’
এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানকে একই গ্রুপে রাখা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে। এমনকি এই ম্যাচ বাতিলের অনেক চেষ্টাও করা হয়েছিল। সব ছাপিয়ে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত মাঠে গড়িয়েছে ও সূর্যকুমার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে যা করেছেন, সেটা তো সকলেরই জানা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এমন কর্মকাণ্ডের কড়া সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ মাইক হেসন। সুরেশ রায়নার মতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতকে জোর করে খেলানো হয়েছে। এটা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কারণেই।
পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে সূর্যকুমার-পান্ডিয়াদের হ্যান্ডশেক না করা নিয়ে নীরবতা ভেঙেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘আপনি নিয়মটা পড়ুন। প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে করমর্দন করার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। এটা হচ্ছে সৌজন্যতামূলক আচরণ। কোনো আইন না।’
এদিকে এক সূত্রের বরাতে ক্রিকবাজের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাইক্রফটকে না সরালে আগামীকাল (১৭ সেপ্টেম্বর) আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করবে পাকিস্তান। দুবাইয়ে আগামীকাল হতে যাওয়া পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচটা দুই দলের জন্যই ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। দুই দলেরই এখন পয়েন্ট ২। এই ম্যাচে (পাকিস্তান-আরব আমিরাত) পাইক্রফট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন পাকিস্তান এই ম্যাচ বয়কট করলে ওয়াকওভার পেয়ে যাবে আরব আমিরাত। তাতে ২ পয়েন্ট নিয়েই ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে থেমে যাবে পাকিস্তানের পথচলা। কারণ, ভারতের সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে আমিরাত উঠে যাবে সুপার ফোরে।