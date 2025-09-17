বাংলাদেশের জন্য চাপের আরেক নাম ‘বাপ’, মনে করেন রমিজ

২০২৫ এশিয়া কাপে বাংলাদেশের পথচলাটা ‘রোলার-কোস্টার’-এর মতো। হার-জিতের মিশেলে চলছে লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী অনিকদের টুর্নামেন্ট। শুধু জয়ই নয়, বাংলাদেশকে মেলাতে হচ্ছে অনেক সমীকরণও। রমিজ রাজার মতে কোণঠাসা অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মতো কম দলই ঘুরে দাঁড়াতে পারে।
হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটে জয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করে বাংলাদেশ। কিন্তু লিটন-তামিমরা ধরা খেয়ে যান নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে। শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হারের কারণে নেট রানরেটের সর্বনাশ তো হয়েছেই। এমনকি সুপার ফোরে ওঠাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে গত রাতের ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য ‘বাঁচা-মরার’ ম্যাচ হয়ে যায়।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচটা গত রাতে অনেকবার বাঁক বদলেছে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন লিটনরা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রমিজ যেন মনে করালেন বহুল চর্চিত ‘চাপের নাম বাপ’ প্রবাদটি। পাকিস্তানি ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘‘মাস্ট উইন গেমে’ বাংলাদেশ অনেক ভালো খেলে। এ ধরনের ম্যাচের চাপটা অন্য রকম। চাপের মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের মতো খেলতে খুব কম দলই পারে।’’
টি-টোয়েন্টি শুরুটা যেমন করা দরকার, তেমনই গত রাতে আবুধাবিতে করেছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান (বাঁয়ে) ও তানজিদ হাসান তামিম (ডানে)। ৪০ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা। যেখানে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৯ রান করেছে বাংলাদেশ। সাইফ ওয়ানডে মেজাজে খেললেও তামিম তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন। শেষের দিকে তেমন ঝড় তুলতে না পারায় লিটনদের স্কোর থেমে গেছে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৪ রানে। ১৫৪ রানের লক্ষ্যে নামা আফগানিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৮ রান। সেদিকউল্লাহ আতাল (০), ইবরাহিম জাদরান (৫) দুই টপ অর্ডার ব্যাটারকেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেছেন নাসুম আহমেদ। ৪ ওভারে ১১ রানে ২ উইকেট নিয়ে নাসুম হয়েছেন ম্যাচসেরা। এ ছাড়া শেষের দিকে ঝড় তুলে রশিদ খান যখন বাংলাদেশের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের জয় অনেকটা নিশ্চিত করেন মোস্তাফিজুর রহমান।
রমিজের মতে দল হিসেবে পারফর্ম করেছে বলেই বাংলাদেশ হারাতে পেরেছে আফগানিস্তানকে। পাকিস্তানি ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘তানজিদ হাসান তামিম দারুণ খেলেছে। বাংলাদেশ স্কোরবোর্ডে আশানুরূপ রান জমা করতে পারেনি। কিন্তু এমন অবস্থায় যা করার দরকার, সেটা দারুণভাবে করেছে বাংলাদেশ। রান তাড়া করতে গিয়ে দুই ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতাল, ইবরাহিম জাদরান আউট হয়ে যাওয়াতে শুরুতেই বেশ চাপে পড়ে যায় আফগানিস্তান। মোস্তাফিজ চাপ সামলে দারুণ বোলিং করেছে।’
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। কিন্তু পজেটিভ নেট রানরেটের (+১.৫৪৬) কারণে লঙ্কানরা শীর্ষে। দুইয়ে থাকা বাংলাদেশের নেট রানরেট -০.২৭০। তবে আফগানিস্তানের পয়েন্ট ২ হলেও তাদের নেট রানরেট গ্রুপে সবার চেয়ে বেশি। রশিদ খানের দলের নেট রানরেট +২.১৫। গ্রুপের অপর দল হংকং কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। আগামীকাল ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান।