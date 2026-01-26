পিএসএলে মোস্তাফিজরা দল পাবেন কি না, জানা যাবে ১১ ফেব্রুয়ারি

আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর দ্রুতই মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে ফেলে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। মোস্তাফিজের পাশাপাশি বাংলাদেশের আরও অনেক ক্রিকেটারের নাম আছে পিএসএলের নিলাম। তাঁরা দল পাবেন কি না, সেটা জানা যাবে ১১ ফেব্রুয়ারি।
২০২৬ পিএসএলে ড্রাফটের পরিবর্তে খেলোয়াড় বাছাই করা হবে নিলাম পদ্ধতিতে। পিসিবি গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১১ ফেব্রুয়ারি হবে নিলাম। সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ৪ কোটি ২০ লাখ রুপি ধরা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি ২০ লাখ রুপি (৯৬ লাখ টাকা)। অপর দুই ক্যাটাগরিতে ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ রুপি (৪৮ লাখ টাকা) ও ৬০ লাখ রুপি (২৬ লাখ ২৩ হাজার টাকা)।
এবারের পিএসএলেই প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি হায়দরাবাদ ও শিয়ালকোট। তাতে নিলামে কিছুটা পরিবর্তনও এসেছে। প্রত্যেক দল তাদের বর্তমান দল থেকে সর্বোচ্চ চার ক্রিকেটার ধরে রাখতে পারবে। প্লাটিনাম, ডায়মন্ড, গোল্ড ও সিলভার ক্যাটাগরি থেকে একজন করে ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ধরে রাখতে পারবে। তবে কোন ক্যাটাগরিতে কারা আছেন, সেটা এখনো ঘোষণা করা হয়নি।
নিলামে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজির বাজেট নির্ধারিত করা হয়েছে ৪৫ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৯ কোটি ২৭ লাখ রুপি। সরাসরি চুক্তিতে কাউকে নিলে বাজেট বাড়িয়ে ৫০ কোটি ৫০ লাখ রুপি (২২ কোটি ৮ লাখ টাকা) পর্যন্ত করা যাবে। প্রত্যেক দলে ১৬ থেকে ২০ ক্রিকেটার থাকবে। তাঁদের মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটার থাকবেন পাঁচ থেকে সাত জন। ক্রিকেটারদের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ২ বছরের চুক্তি হবে। প্রত্যেক দলে ২৩ বছরের নিচে স্থানীয় ক্রিকেটার খেলানো বাধ্যতামূলক করা হবে, যাঁর আগে কখনো পিএসএলে খেলা হয়নি।
৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা। এরপর ৬ জানুয়ারি পিএসএল নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিল, ‘ব্যাটারদের সাবধানেই খেলতে হবে। ১১তম পিএসএলে নাম লিখিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান।’ তবে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলবেন, সেটা পিএসএল কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেনি। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডেইলি পাকিস্তানের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মোস্তাফিজের পাশাপাশি তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, তানজিদ হাসান তামিম, তাসকিন আহমেদের মতো বাংলাদেশিরাও পিএসএলে নাম নিবন্ধন করেছেন।
পিএসএলের অভিজ্ঞতা মোস্তাফিজের জন্য নতুন নয়। এর আগে ২০১৮ সালের আসরেও পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। সেবার লাহোর কালান্দার্সের হয়ে ৫ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। ৭ বছর পর পিএসএলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় মোস্তাফিজ।
৮ দল নিয়ে পিএসএলের নতুন পর্ব শুরু হবে ২৬ মার্চ। ৩ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত নাম নিবন্ধনের সুযোগ থাকছে ক্রিকেটারদের জন্য। পিএসএলের সব শেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। সেবার দলটির হয়ে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান, রিশাদ, মেহেদী হাসান মিরাজরা।