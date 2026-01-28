হোম > খেলা > ক্রিকেট

সেঞ্চুরির দেখা পেয়েই গেলেন পরাণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দুর্বারকে হারিয়েছে অদ্বিতীয়। ছবি: বিসিবি

প্রথমবারের মতো শুরু হওয়া সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ মাঠে গড়িয়েছে গতকাল। উদ্বোধনী দিন মারকুটে ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন পরাণ। সেই ইনিংস ছাপিয়ে আজ সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন দুরন্তর এই ওপেনার। অদম্যের বিপক্ষে ৫৭ রানের কাঙ্খিত জয় তুলে নিয়েছে তাঁর দল।

পূর্বাচলের জাতীয় ক্রিকেট গ্রাউন্ডে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রানের সংগ্রহ পায় দুরন্ত। পরাণ একাই করেন ১১৭ রান। ১২ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৬৮ বলের ইনিংস; স্ট্রাইকরেট ১৭২.০৬। ২৯ রান এনে দেন মিনহাজুল আবেদিন সাব্বির। জবাবে ১১৮ রানের বেশি করতে পারেনি অদম্য। ৯ নম্বরে নামা সুজন হাওলাদার খেলেন ২৮ রানের ইনিংস। বল হাতে ১২ রানে ১ উইকেট নেন পরাণ। ম্যাচসেরার পুরস্কার ওঠেছে তাঁর হাতে। দুরন্তের হয়ে মোহাম্মদ শোয়েব ও তীর্থ তিনটি করে উইকেট নেন। এটা দুরন্তের টানা দ্বিতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে দুর্বারকে ২৮ রানে হারায় তারা।

অপরাজেয়র কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল অগ্রণী। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ অনির্বাণকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে তারা। ১০ বল হাতে রেখে প্রতিপক্ষের দেওয়া ১৪৩ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অগ্রণী। রাহানুর ইসলাম সুহিনের ব্যাট থেকে আসে ৩৪ রান। ৩৩ রান আসে নবিন ইসলামের ব্যাট থেকে।

দুর্বারকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অদ্বিতীয়। আগে ব্যাট করে ১৩৩ রান করেছিল দুর্বার। রান তাড়ায় ১৮.২ ওভারে জয় তুলে নেয় অদ্বিতীয়। ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন সাজ্জাদ মিরাজ। দিনের অপর ম্যাচে অকুতোভয়ের বিপক্ষে অপরাজেয়র জয় ৫ উইকেটে। ১ ওভার হাতে রেখে অকুতোভয়ের দেওয়া ১৪৩ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অপরাজেয়। ৩৬ রানের ইনিংস খেলে দলের জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন অধিনায়ক তৌহিদ খান। ৩৩ রান আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে।

