বাস্তবায়ন না হলে বিসিবির ‘শেয়ার-কেয়ারে’ সুফল আসবে না: মুশফিক

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেওয়া ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ উদ্যোগের প্রশংসায় করছেন মুশফিকুর রহিম। কিন্তু এই উদ্যোগের ভালো দিকগুলো যত দিন না বাস্তবায়ন করা হবে, তত দিন কোনো ফল আসবে না বলে মনে করেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক।
আজ বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের ট্রায়ালে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন মুশফিক। পরে সেখানে কথা বলেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। প্রসঙ্গক্রমে আসে বিসিবির ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ উদ্যোগও। বিসিবির এই আয়োজনের প্রশংসা করলেও ভালো সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন মুশফিক। তিনি বলেছেন, ‘এটি ভালো একটি উদ্যোগ। সেখানে ভালো যে সব কথা হয়েছে, কাঠামোগত উন্নতির কথা বলা হয়েছে, খেলোয়াড়দের দিক থেকে কিংবা বোর্ডের দিক থেকে কী কী করা যায় তা নিয়ে কথা হয়েছে, তার বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ। যত দিন না তার বাস্তবায়ন হচ্ছে, এর সুফল আসবে না।’
ক্রিকেটীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে মুশফিক বলেছেন, ‘আমরা ক্যারিয়ার তো প্রায় শেষ দিকে, তবে আশা করব, পরের প্রজন্মের জন্য এ রকম পরিবেশ যেন দিতে পারি, যাতে তাঁরা নিয়মিত সব জায়গায় গিয়ে খেলতে পারে। সে রকম মাঠ যেন করে দিয়ে যেতে পারি, অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারি।’