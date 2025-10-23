১০ মাস পর বাবরের কথা মনে হলো পাকিস্তানের

টি-টোয়েন্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাটিং করতে পারেন না বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন বাবর আজম। সময়টাও খুব একটা কম নয়। ১০ মাসেরও বেশি সময়। অবশেষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছে বাবরকে।
২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জার্সিতে সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন বাবর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচের পর পাকিস্তান টি-টোয়েন্টিতে খেলেছে ৩১ ম্যাচ। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছে দুটি সিরিজও পাকিস্তান খেলেছে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে। এমনকি সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে পাকিস্তান এশিয়া কাপেও খেলেছে। অবশেষে বাবরের ১০ মাসের অপেক্ষা ফুরোল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ সালমান আলী আঘাকে অধিনায়ক করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে।
২০২৫ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর দলে পরিবর্তনের গুঞ্জন শোনা যায়। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের সেই টুর্নামেন্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ হারিস ও ফখর জামান। তবে ফখর মূল দল থেকে বাদ পড়লেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে আছেন। বাবরের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন নাসিম শাহও। চমক হয়ে এসেছেন উসমান তারিক। এই সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে যাচ্ছে তারিকের।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ব্যাটিং লাইনআপে বাবর-সালমানের সঙ্গে থাকছেন সাইম আইয়ুব, সাহিবজাদা ফারহান, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, উসমান খানরা। যাঁদের মধ্যে উসমান উইকেটরক্ষক ব্যাটার, মোহাম্মদ নাওয়াজ বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার ও ফাহিম আশরাফ পেস বোলিং অলরাউন্ডার। ফাহিম-নাসিমের সঙ্গে পেস বোলিং লাইনআপে আছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জারা।
টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলও ঘোষণা করেছে পিসিবি। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। শাহিনের নেতৃত্বাধীন ১৬ সদস্যের ওয়ানডে দলে আছেন বাবর, ফখর জামান, মোহাম্মদ রিজওয়ানের মতো তারকারা। ফিরেছেন ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ ও হাসিবউল্লাহ। ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।
বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতে চলছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন। এই ম্যাচই মূলত সিরিজের শেষ টেস্ট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ শেষে সাদা বলের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। ২৮ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত সিরিজের তিনটি টি-টোয়েন্টি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষেই মূলত পাকিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে হবে পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ।
টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৪২২৩ রান করেছেন বাবর। গড় ৩৯.৮৩। ৩৬ ফিফটির সঙ্গে করেছেন ৩ সেঞ্চুরি। সমালোচনা মূলত তাঁর ১২৯.২২ স্ট্রাইকরেট নিয়েই। দীর্ঘদিন পর যখন সুযোগ পেলেন, সেটা কাজে লাগাতে পারেন কিনা, সময়ই বলে দেবে।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আব্দুল সামাদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান খান (উইকেটরক্ষক), উসমান তারিক
রিজার্ভ: ফখর জামান, হারিস রউফ, সুফিয়ান মুকিম
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তানের ওয়ানডে দল
শাহিন শাহ আফ্রিদি, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফয়সাল আকরাম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসিবউল্লাহ, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা