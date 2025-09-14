হোম > খেলা > ক্রিকেট

পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    

জিতে মাঠ ছাড়ছেন দুবে ও ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ছবি: এক্স

এমনিতেই দুই দলের লড়াই মানেই আগুনে উত্তেজনা। এবার তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম দুই দেশের ‘ডগফাইট’। সেই উত্তেজনার জেরে কাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আর পাকিস্তানে অধিনায়ক পাকিস্তানের সালমান আলী আগা পরস্পরের সঙ্গে হাতই মেলালেন না। এমনকি চোখাচোখিও হয়নি তাঁদের!

তবে এই উত্তেজনার একটু আঁচও ছিল না পাকিস্তানের পারফরম্যান্সে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে স্রেফ উড়ে গেছে তারা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৯ উইকেটে ১২৭ রান তোলে পাকিস্তান। লক্ষ্য তাড়ায় ২৫ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায় ভারত। তো এমন দাপুটে জয়ের কারণ কী? ভারতের অনেকেই চাননি, এই ম্যাচটি খেলুক তাদের দল। কিন্তু বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার বিসিসিআইর অবস্থানের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা মনে প্রাণেই চেয়েছিলেন—এই ম্যাচে হারা যাবে না!

ভারতের পারফরম্যান্সে সেই আকাঙ্খারই প্রতিফলন। তাদের সামনে স্রেফ উড়ে গেছে পাকিস্তান। দুবাইয়ে জয়ের পর পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণ করেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। জয় উৎসর্গ করলেন সশস্ত্রবাহিনীদের প্রতি, ‘পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে আছি। আমরা আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি এবং আজকের জয় আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করতে চাই।যারা দারুণ সাহসিকতা দেখিয়েছে।’

