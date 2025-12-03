শচীনের ঐতিহাসিক ম্যাচের রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি-গায়কোয়াড়

২০১০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ালিয়রের ক্যাপ্টেন রূপ সিং স্টেডিয়ামের সেই রাতটা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। এদিনেই তো ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছিলেন। সেই ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে প্রায় ১৬ বছর।
দেড় দশক পর হঠাৎ শচীনের সেই ডাবল সেঞ্চুরির প্রসঙ্গ আসাটা অবাক করার মতো ঠিকই। কিন্তু ১৫ বছর আগের সেই ম্যাচকে আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল বিরাট কোহলি-রুতুরাজ গায়কোয়াড়। রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেট ৬২ রানে পরিণত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের সামনে এরপর ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন কোহলি-গায়কোয়াড়। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৫৮ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা (কোহলি-গায়কোয়াড়)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। এর আগে ২০১০ সালে শচীন-দিনেশ কার্তিক দ্বিতীয় উইকেটে ১৭৭ বলে ১৯৪ রানের জুটি গড়েছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নতুন রেকর্ড গড়ে আজ কোহলি, গায়কোয়াড় দুজনই সেঞ্চুরি পেয়েছেন। ৮৩ বলে ১২ চার ও ২ ছক্কায় ১০৫ রান করেন গায়কোয়াড়। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। ৩৬তম ওভারের চতুর্থ বলে গায়কোয়াড়কে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মার্কো ইয়ানসেন। কোহলি তুলে নিয়েছেন তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৩তম সেঞ্চুরি। ৯৩ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ১০২ রান। ভারত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে করেছে ৩৫৮ রান। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে ভারত। সমতায় ফিরতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টপকাতে হবে রানের পাহাড়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে।
শচীনের সেই ডাবল সেঞ্চুরির পর ওয়ানডেতে ১১ ডাবল সেঞ্চুরি হয়েছে। ১২ ডাবল সেঞ্চুরির মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ ডাবল সেঞ্চুরি রোহিত শর্মার। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৬৪ রানের ইনিংসও তাঁর। শচীনের মতো ওয়ানডেতে একটি করে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন ক্রিস গেইল, বীরেন্দ্র শেবাগ, ইশান কিষান, শুবমান গিল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, পাথুম নিশাংকা, মার্টিন গাপটিল ও ফখর জামান। তবু প্রথম তো প্রথমই। শচীনের সেই ডাবল সেঞ্চুরি আজও তাই অনেকে মনে রেখেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৩৪৩৫৭ রান করেছেন শচীন। সর্বোচ্চ ১০০ সেঞ্চুরি তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪ সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে ভারতের সর্বোচ্চ পাঁচ জুটি
রান সাল উইকেট
বিরাট কোহলি-রুতুরাজ গায়কোয়াড় ১৯৫ ২০১০ তৃতীয়
দিনেশ কার্তিক-শচীন টেন্ডুলকার ১৯৪ ২০২৫ দ্বিতীয়
সৌরভ গাঙ্গুলী-শচীন টেন্ডুলকার ১৯৩ ২০০১ প্রথম
বিরাট কোহলি-অজিঙ্কা রাহানে ১৮৯ ২০১৮ তৃতীয়
রাহুল দ্রাবিড়-শচীন টেন্ডুলকার ১৮০ ২০০০ দ্বিতীয়